3 milliárd forintos kötvénykibocsátás jöhet az AutoWallisnál

Komolyan vizsgálja a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogramban (NKP) való részvétel lehetőségét az AutoWallis, melynek előfeltételeként már meg is szerezte a szükséges hitelminősítést. Az MNB felkérésére a Scope Ratings elvégezte a társaság minősítését, és B+ besorolást adott. Az AutoWallis többféle lehetőséget is mérlegel azzal kapcsolatban, hogy milyen forrásbevonási módot választ a tavasszal meghirdetett stratégiájának megvalósításához, és az NKP-t is előnyös lehetőségnek tartja.