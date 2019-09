Nem halott részvényekre van szükség a magyar tőzsdén!

A BÉT50 konferencia délutáni panelbeszélgetéseiben a hazai kkv-k finanszírozási lehetőségeit, a tőzsdei bevezetés előnyeit, a tőzsdei felkészülés tapasztalatait járták körbe.

A BÉT50 konferencia délutáni panelbeszélgetésében Paulovits Márton, a Budapesti Értéktőzsde igazgatója beszélgetett Tóth Józseffel, a Széchenyi Tőkealap-kezelő tranzakciós igazgatójával, Katona Bencével, a Hiventures vezérigazgató-helyettesével, Horvai Tamással (Unicredit), és Virág Ferenccel, a Random Capital tulajdonosával.

Katona Bence szerint a Hiventures célja jelenleg az, hogy ne legyen kakukktojás a finanszírozási palettán, a cél az volt, hogy évente több mint 100 startup vállalat finanszírozását valósítsák meg, ezen az úton jól haladnak, most már több mint 300 cég esetében hoztak befektetési döntést, már több mint 20 milliárd forintot fizettek ki. A BÉT és a Hiventures ma írt alá együttműködési megállapodást, aminek része, hogy edukálják a cégeket arról, hogy a tőkeági finanszírozás mellett startupvállalkozások tőzsdei forrásbevonáson is gondolkozzanak.

Tóth József elmondta, hogy olyan kkv-knak nyújtanak tőkeági finanszírozást, amelyek már tőzsdére léptek, vagy olyan vállalatok, amelyek 12-24 hónapon belül tőzsdére tudnak lépni. A cél az, hogy segítsék a BÉT munkáját, úgy, hogy megmozgassák a hazai intézményi, privát befektetőket, hogy segítsék a kkv-kat. Tóth szerint a transzparencia nem olcsó, a tőzsdei jelenlétre költeni kell, de megéri.

Horvai Tamás úgy látja, hogy a tőzsdére igyekvő vállalatoknál ideális esetben növekedési sztorikról van szó, amiket befektetőknek el lehet adni, amelyek számára sokszor nem áll lehetőség másféle finanszírozási lehetőség. Az Uicredit feladata az, hogy segítse a tulajdonosoknak eladni a sztorit a befektetőknek, és a maximális árat elérni a tulajdonosok számára, de a tranzakció lebonyolításában is tud segíteni a bank, ez általában egy 6-8 hónapos folyamat. A Cyberg tőzsdei kibocsátásában az Unicredit vett részt, ott abban tudtak segíteni, hogy megkeresték azokat a befektetőket, akiket ez a fajta magas növekedési potenciált nyújtó equity sztori érdekelhetett.

Virág Ferenc a tavalyi BÉT50 konferencián azt mondta, hogy 5 év alatt 300 cég jön majd tőzsdére, optimista volt az a kijelentés, de Virág még mindig optimista, nem gondolja, hogy 5 év múlva visszanézve tévedne. Pofonra lenne a szükség, abban az országban, ahol nem jellemző, hogy a vállalatok tőzsdére menjenek, vagy hogy a lakosság részvényekben kereskedjen. Az tudna nagy löketet adni, ha jelentős adókedvezmények jönnének, ebben az esetben a 300 cég tőzsdei kibocsátás nem lenne elképzelhetetlen. Nem halott részvényekre van szükség, a kérdés az, hogyan lehet aktív részvényeket tőzsdén tudni. A Randomnál az idei évtől ingyen lehet kereskedni az XTend piacon, amivel nem az ügyfélszerzés a céljuk, inkább az, hogy más szolgáltatók is kövessék a példájukat. Nem az a cél, hogy az XTend piacot építsék, hanem hogy erős Standard és Prémium kategória legyen a BÉT-en, hogy az xtendes cégek minél hamarabb feljebb lépjenek.

A délutáni második panelbeszélgetésben Szalai Rita, a BÉT igazgatója Vitkovics Péterrel, a Megakrán felügyelőbizottsági elnökével, Rózsa Balázzsal, a Cyberg vezérigazgatójával, dr. Várszegi Saroltával, az EY senior managerével, és dr. Hollós Gáborral, a DLA Piper partnerével beszélgetett.

Vitkovics Péter őszintén elmondta, hogy a részvénykibocsátásuk előtt többen azt mondták nekik, hogy az egész hülyeség, hiszen ki venné meg egy kkv részvényeit, olyan vállalatokét, amik iránt alacsony a bizalom. Ennek ellenére a Megakrán végig járta ezt az utat, nehéz volt, de megérte. A Megakránnál a tőzsdére felkészülés időszakában is volt olyan felsővezetője, aki azért távozott, mert nehéznek, nem reálisnak tartotta a tőzsdére lépést, de a vállalat vezetése kitartott a cél mellett. A Megakrán célja a tőzsdére lépéssel a tőkebevonás volt, amin keresztül a beruházási terveiket tudják végrehajtani. Nem csak hitelből lehet a célokat megvalósítani, sőt, az az egészséges, ha a hitel csak egy eleme a finanszírozási palettának, mondta Vitkovics. A tőzsdei jelenléttel a Megakran már egy esetleges recesszióra is felkészült.

Rózsa Balázs elmondta, hogy a Cyberg más pályát futott be, mint a Megakrán, a tőzsdére lépés előtt már évek óta a tőzsdei jelenlétnek megfelelő módon működött a vállalat, a tőzsdei jelenétet pozitívan élik meg. A kollégák, a családtagok, a mikrokörnyezet szereplői közös sikerként élik meg a tőzsdére lépést Rózsa szerint. A vállalat most már eljutott arra a szintre, hogy akár külföldi befektetői érdeklődésre is számot tartson.

Várszegi Sarolta szerint a jelenleg tőzsdére igyekvők már nagyon sokat tudnak a tőzsdéről, sokkal magasabb szintről indulnak a vállalatok, mint korábban. A tőzsdére lépés időigényes, de szükség is van időre ahhoz, hogy például a megfelelő szervezetfejlesztés megtörténjen, hogy előjöjjenek a változtatási igények a vállalat működésében. A folyamat során nem jellemző, hogy a cégek visszaforduljanak a tőzsdére lépés útján.

Dr. Hollós Gábor szerint is a korábbinál kevésbé igénylik a vállalatok a támogatást, már úgy érkeznek, hogy egyeztettek a BÉT-tel, vannak konkrét elképzeléseik.