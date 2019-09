Jó hírt kapott Japánból a Richter

In English

A Richter licenc partnere, a Mochida Pharmaceutical megkapta a bioszimiláris teriparatide készítményre a forgalomba hozatali engedélyt a Japán Egészségügyi, Munkaügyi és Jóléti Minisztériumtól.

A készítmény a teriparatide bioszimiláris készítménye, amelyet a Mochida fejlesztett ki a japán piac számára a Richterrel 2010-ben kötött átfogó licenc és együttműködési megállapodás keretében. 2017 januárjában az Európai Bizottság a bioszimiláris teriparatide, a Terrosa® forgalomba hozatali kérelmét jóváhagyta, a készítmény a referencia termék szabadalmi védettségének lejáratát követően, 2019 augusztus második felében bevezetésre került Európában.

A bejelentéssel kapcsolatban megkérdeztük Beke Zsuzsát, a Richter PR és kormányzati kapcsolatok vezetőjét, aki elmondta, hogy a bevezetés tervezett időpontja az ártámogatás elnyerését követően 2019. negyedik negyedéve. Beke Zsuzsa hozzátette, hogy a japán piac a biologikumok piacának 10-12 százalékát teszi ki. A teriparatide az egyetlen aktív termék a Mochidaval való fejlesztési együttműködésben, de a Richter keresi a lehetőséget az egyéb területen való együttműködésben. A Richter royalty árbevételre jogosult, ami a nemzetközi üzleti gyakorlattal megegyező mértékű, a royalty 2020 Q1 első negyedévében jelenik meg a Richter számaiban.

A teriparatide – háttéradatok

A teriparatide a humán parathyroid hormon biológiailag aktív részével bioszimiláris, a természetes hormont helyettesíti, és a csontképzést serkenti. A teriparatide-ot a csontritkulás kezelésében alkalmazzák, tekintve, hogy a csonttörés kockázatát számos betegcsoportban csökkenti. A csontritkulás gyakrabban fordul elő nők esetében a menopauza után, és a kortikoszteroid kezelés mellékhatásaként férfiaknál és nőknél egyaránt kialakulhat

Emelkekdik az árfolyam

A Richter 0,6 százalékkal került ma feljebb, míg a társaság részvényárfolyama idén 9,2 százalékot esett.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi : Róka László