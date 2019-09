Bajban Trump: súlyos vizsgálat készülődik ellene

Az amerikai képviselőház demokrata elnöke magyar idő szerint szerda éjjel jelentette be, hogy megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy alkotmányos vádeljárást indítsanak Donald Trumppal szemben.

Nancy Pelosi mindezt azok után jelentette be, hogy a napokban megjelent sajtóhírek (The Washington Post és a The New York Times lapok) szerint az amerikai elnök nyomatékosan kérte júliusban az új ukrán elnöktől, Volodimir Zelenszkijtől, hogy vizsgálja ki Joe Biden és fia ukrajnai érdekeltségeit. Joe Biden egyébként jelenleg a legnagyobb támogatottsággal bíró demokrata elnökjelölt.

A Pelosi által kilátásba helyezett impeachment eljárás az amerikai elnök felmentésére irányuló eljárás. A demokrata házelnök hangsúlyozta, hogy az elnöknek el kell számolnia tetteivel, ő sem állhat a törvény felett.

