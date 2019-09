Felpattant az AutoWallis

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Emelkedéssel indult a hét második napja a tengerentúli tőzsdéken, a hangulat azonban elromlott, amelyet a piaci kommentárok alapvetően két tényezőre vezettek vissza. A kereskedelmi háborús félelmek ismét erősödtek, miután Donald Trump amerikai elnök az ENSZ-ben mondott beszédében kritizálta Kínát. A hangulatot tovább rontotta, valamelyest nőtt az amerikai elnökkel szembeni lemondatási eljárás (impeachment) elindításának az esélye. A Dow végül 142 pontos esés után 0,5 százalékkal került lejjebb, az S&P500 0,8 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,5 százalékos eséssel zárta a hét második napját.

Emelkedéssel zárta a hét második napját a magyar tőzsde, a BUX végül 48 pontos plusz mellett 0,1 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek közül egyedül a Richter tudott kedden emelkedni, a gyógyszergyártó részvényei 1,1 százalékos emelkedés után 5 050 forinton zártak. A Magyar Telekom 0,1 százalékos esés után 435 forinton zárt, a Mol 0,1 százalékos esést követően 2 976 forinton zárt, míg az OTP 0,2 százalékkal került lejjebb, a bankpapír 12 630 forinton búcsúzott a hét második napjától.

Mik az előjelek mára?

Az amerikai részvényindexek keddi esése után az ázsiai börzék is lejjebb kerültek a hét harmadik napján, a piaci kommentárok szerint a növekvő politikai bizonytalanság miatt aggódtak, miután az amerikai képviselőház demokrata elnöke magyar idő szerint szerda éjjel jelentette be, hogy megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy alkotmányos vádeljárást indítsanak Donald Trumppal szemben. A Nikkei 0,4 százalékos esése mellett a hongkongi börze 1,2 százalékkal került lejjebb, míg a sanghaji részvényindex 0,7 százalékot esett. Ázsia más részein is lejjebb kerültek a tőzsdék, a szingapúri részvénindex 0,8 százalékos esése mellett a dél-koreai Kospi 1,1 százalékkal került lejjebb. Az amerikai határidős részvényindexek feljebb kerültek ma reggel, míg a határidős DAX 56 pontos mínusza 0,5 százalékos esést vetíthet előre a szerdai piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

Az USA és Kína hamarosan folytatódó kereskedelmi tárgyalásai előtt ismét nőtt a feszültség, miután az amerikai elnök az ENSZ-ben mondott beszédében Kínát kritizálta, ami óvatosságra intette a befektetőket. A piaci szereplők emellett a Donald Trumppal szembeni lemondatási eljárás (impeachment) elindítása miatt aggódnak.

Mire érdemes ma figyelni?

Szerdán nem érkezik kiemelt hazai makroadat, az Egyesült Államokból az augusztusi újlakás építési statisztikát teszik majd közzé.

Szerdán tette közzé legfrissebb számait az AutoWallis.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

