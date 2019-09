Új rekord az Ikeánál

Rekordot döntött az Ikea árbevétele, a svéd bútoráruház-csoport árbevétele először emelkedett 40 milliárd euró fölé, miután a cég nagyot emelkedő internetes eladásai érdemeben hozzájárultak a bevételnövekedéshez.

Az augusztussal lezárult 12 hónap folyamán az Ikea által értékesített termékek és szolgáltatások eladásából származó árbevétel 6 százalékkal 41,3 milliárd euróra emelkedett, a korábbi év 38,8 milliárd eurós árbevételével szemben. Az új áruházak mellett az online eladások is segítették a céget, az Ikea online értékesítései 43 százalékkal 2,9 milliárd euróra nőttek.

A bútorszállítás és összeszerelés mellett a cég digitális szolgáltatásokat is fejlesztett, a társaság továbbá a nagyvárosok központjaiban is üzleteket nyitott, amelyek egyszerre funkcionálnak bemutatóteremként is, így ösztönözve az Ikea üzletiből hazatérő vevőket a további vásárlásokra. A cég emellett újfajta üzlettípusokkal és a bútorkölcsönzéshez hasonló új szolgáltatásokkal is kísérletezik.

Az Ikea vezére a Reutersnek elmondta, hogy a legalább egy éve nyitva tartó üzletek esetében 1 százalékos volt a növekedés, míg a bevételek immár 7 százalékát teszik ki az online eladások. A cég vezetője hozzátette, hogy a hálószobai-, és konyhai termékvonalak nagyban támogatták a növekvő eladásokat, míg az okostermékek eladásai is nagyot nőttek, az Ikea az okostermékek esetében jelentős befektetéseket tervez az elkövetkező évek folyamán.

(Reuters)

Címlapkép forrása: Matthew Horwood/Getty Images