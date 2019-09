Országossá fejleszti agrárszolgáltatását a Takarék Csoport

Teljes országos hálózatára kiterjeszti önálló agrárüzletágát a Takarék Csoport. Új termékeket és új kiszolgálási modellt is bevezetnek, mellyel segíteni szeretnék a hazai agrárium növekedését és versenyképességét – jelentette be Vida József a MTB Zrt. elnök-vezérigazgatója a 79. OMÉK szakmai napján, csütörtökön.

„Az élelmiszergazdaság hitelállománya dinamikusan növekszik, immár meghaladja az 1200 milliárd forintot. A bankcsoport agrárállományának növekedése az elmúlt két évben meghaladta a piaci átlagot, így hitelállományunk már több mint 180 milliárd forint, piaci részesedésünk pedig 22,3% százalék. 2023-ra 25 százalékos piacrészt szeretnénk elérni, azaz minden negyedik forint finanszírozást takarékbanki forrásból biztosítani a hazai agrárium és feldolgozók számára,” - hangsúlyozta Vida József. A Takarékbank elnök-vezérigazgatója hozzátette, hogy a dinamikus ágazati növekedés a Vidékfejlesztési Program beruházásaiban végzett finanszírozási tevékenység eredménye.

A takarékok 28 ezer agrárügyfél számláit vezetik, 18 ezer hitelszerződést kezelnek és több mint 10 ezer gazdának nyújtanak finanszírozást. Piacvezetők az Agrár Széchenyi Kártya közvetítésében, háromból két ügyfél a Takarék Csoportnál veszi igénybe az államilag támogatott hitelkonstrukciót.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvánnyal kidolgozott VP Komplex termék a vártnál is kedvezőbb eredménnyel szerepelt a banki finanszírozási versenyben. A kampány során eddig több mint ezer beruházás megvalósulásához járult hozzá a Takarék Csoport, és közel 45 milliárd forint értekben kötöttek kisebb-nagyobb finanszírozási szerződéseket.

Idén májusban az új Takarékbankon belül önálló üzletág kezdte meg működését, amely kifejezetten az agráriumra fókuszál. Akkor öt városban indult el a projekt, amelyet a takarékok október végi végső egyesülését követően az egész országra kiterjesztenek. Hét, történelmileg és földrajzilag összetartozó térségből alakították ki a régiókat, amelyekben összesen 58 agrárcentrum nyílik meg, 200 ügyintézővel.

A most bejelentett agrárcentrumok a bankfiókokban vagy azok közvetlen közelében lesznek, alapvetően finanszírozási megoldásokkal foglalkoznak majd. A helyszínek kiválasztása során a cél az volt, hogy az ügyfelek számára maximum 30-40 kilométeren belül elérhető legyen a szolgáltatás. Emellett a számlavezetési és befektetési szolgáltatások továbbra is elérhetőek lesznek minden Takarékbank fiókban az agárügyfélkör számára is.

A hálózat a teljes agrárügyfélkör kiszolgálását ellátja üzemmérettől függetlenül, de ezen felül minden 200 hektár/üzemméretet elérő vagy meghaladó szántóföldi termelőhöz és az azzal egyenértékű állattenyésztő, kertész, szőlész-borász vagy élelmiszerfeldolgozó ügyfélhez dedikált agrárügyfélkapcsolati menedzsert delegálnak, akik a telephelyükön szolgálják ki a partnereket. A menedzserek „házhoz mennek” és az általános szolgáltatásokon kívül akár már a szántóföld szélén is adnak finanszírozási és számlevezetési ajánlatot. A finanszírozói hálózat képzéséhez kapcsolódó feladatokat a Mezei Dávid által vezetett uniós agrártámogatási igazgatóság látja el.