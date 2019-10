20 milliárd forintért bocsáthat ki kötvényt az Appeninn

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A nyáron útjára induló MNB kötvényvásárlási program keretében a jegybank összesen 300 milliárd forint keretösszegig vásárol a hazai székhelyű cégek által kibocsátott, legalább B+ minősítésű vállalati kötvényeket, amihez a társaságoknak át kell esniük egy hitelminősítésen. A Scope Ratings az elmúlt hónapok során több hazai cég minősítését is elvégezte, most az Appeninn is jó minősítést kapott, a cég 20 milliárd forint értékben bocsáthat ki kötvényeket.