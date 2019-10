Ütik az európai tőzsdéket

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Mérsékelt erősödéssel indult a hét második napja a tengerentúl tőzsdéken, az amerikai részvénypiacok azonban lefordultak, miután ISM feldolgozóipari beszerzési menedzserindexe alaposan elmaradt az előzetes várakozásoktól, a mutató 47,8 pontos szeptemberi értéke 2009 óta nem volt ennyire alacsony, a növekedési kilátások romlásával kapcsolatos aggodalmak felerősödése után az amerikai részvénypiacok nagy eséssel zárták a keddi kereskedést. A gyenge makroadat után a befektetők nagyobb esélyt adtak annak, hogy a Fed az októberi ülésén tovább csökkentheti a kamatot. A Dow végül 344 pontos esés után 1,3 százalékkal került lejjebb, az S&P500 1,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,1 százalékos eséssel zárta a hét második napját.

Eséssel zárta a hét második napját a magyar tőzsde, a BUX 489 pontos mínusz után 1,2 százalékkal került lejjebb. A blue chipek kivétel nélkül eséssel zárták a keddi kereskedést, a Magyar Telekom 0,5 százalékos esés után 438 forinton zárt, a Mol 0,7 százalékkal került lejjebb, az olajcég papírjai 2 870 forinton fejezték be a keddi kereskedést. A Richter 1,1 százalékos esést követően 4 914 forinton vett búcsút a hét második napjától. A hazai blue chipek közül az OTP teljesített a leggyengébben, a bankpapír 1,6 százalékos esés után 12 580 forinton zárta a keddi kereskedést.

Mik az előjelek mára?

A tengerentúli tőzsdék keddi esése után az ázsiai tőzsdék is lejjebb kerültek a hét harmadik napján, a hangulatra a globális növekedés lassulásával kapcsolatos aggodalmak nyomták rá bélyegüket, emellett a geopolitikai feszültség is árnyékot vetett a részvénypiacokra, miután Észak-Korea szerdán egy ballisztikus rakétát lőtt ki a tenger felé. A Nikkei 0,5 százalékos esése mellett a hongkongi tőzsde 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a sanghaji börze továbbra is zárva tartott. A dél-koreai Kospi 1,8 százalékot esett, míg a szingapúri tőzsde 1,2 százalékkal került ma lejjebb. Az amerikai határidős részvényindexek feljebb kerültek ma reggel, míg a határidős DAX 25 pontos mínusza 0,2 százalékos esést vetíthet előre a szerdai piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

Az USA és Kína hamarosan folytatódó kereskedelmi tárgyalásai felé közeledve a beérkező makroadatokra figyelnek majd a befektetők, miután a kedden az Egyesült Államokban publikált ISM feldolgozóipari beszerzési menedzserindex szeptemberi értéke 50 pont alá esett, felerősítve ezzel a növekedés lassulásával kapcsolatos aggodalmakat.

Mire érdemes ma figyelni?

Szerdán az MNB szokásos havi bankszektorból származó adatai mellett a külkereskedelmi forgalom részletes statisztikája jelenik meg. Az Egyesült Államokból a szeptemberi ADP foglalkoztatottsági adatsorát publikálják majd.

Szerdán nem érkezik kiemelt vállalati gyorsjelentés.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

Címlapkép forrása: Martin Leissl/Bloomberg via Getty Images