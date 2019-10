Világraszóló újítást vezet be a Viber és a Mastercard Magyarországon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Bankkártyák közötti, pár perc alatt lezajló, hétvégén is éjjel-nappal működő fizetési megoldást vezet be napokon belül a Mastercard és a Viber, amely az üzenetküldő appon keresztül használható. Az új Viber funkció, a Moneytou a világon elsőként magyar kibocsátású bankkártyákkal lesz használható, de a tervek szerint más piacokon is bevezetik majd. A szolgáltatás nem ingyenes, pár százalékos, pár tíz forintos díja van.