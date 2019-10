Szárnyal az Émász, felpattant az Elmű

A hétfői piacnyitástól távolodva a pénteki záróértéke alá süllyedt a magyar tőzsde, a BUX 21 ponttal került lejjebb ma délelőtt, míg a blue chipek felemásan teljesítenek. Az OTP 0,1 százalékos esése mellett a Richter 0,1 százalékkal került lejjebb. A Mol 0,4 százalékos erősödése mellett a Magyar Telekom 0,1 százalékkal került feljebb.

Emellett érdemes felidézni, hogy pénteken több fontos is bejelentés is érkezett: a hét utolsó napján jelentették be, hogy az Opus megvásárolja az E.On-tól a Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t, közben az E.On-hoz kerülhet az MVM-től az Elmű és az Émász részesedése. Az MVM pedig az E.On magyar leányvállalatában szerez részesedést. Az Opus árfolyama 2,7 százalékkal került ma lejjebb. Az Elmű és az Émász árfolyama nagyot emelkedett, miután E.ON pénteken az Elmű részvényeire 34 585 forintos nyilvános vételi ajánlatot tett, míg az E.ON pénteki, az Émász részvényeire vonatkozó nyilvános vételi ajánlata 31 701 forintos volt. Az Elmű és Émász részvényeit a bejelentések előtt pénteken egész napra felfüggesztették, majd a társaság részvényeivel hétfőn a megszokott módon folytatódott a kereskedés. Az Elmű árfolyama 6,3 százalékkal került feljebb.

Az Émász árfolyama 13 százalékot erősödött ma.