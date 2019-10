Elektromos autó forradalom jön az Audinál

Nagyszabású elektromobilitási offenzívát indít az Audi, a német autógyártó társaság 20 tisztán elektromos meghajtású modellt vezet be 2025-ig, és több mint 10 milliárd eurót fordít a kapcsolódó fejlesztésekre - írta hétfőn a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

A német lap által forradalomként jellemzett átalakítással az Audi azt célozza meg, hogy 2025-re nagyjából minden második eladott gyártmánya elektromos vagy részben elektromos meghajtású legyen. Így a következő években 30 olyan új modellt és modellváltozatot vezetnek be, amelyekben lesz elektromotor, köztük 20 kizárólag elektromos meghajtású lesz. Az első tisztán elektromos városi terepjáró, a tavaly bevezetett e-tron kupé változata 2020-ban kerülhet a piacra, és még az idén megjelenik a Q5, a Q7, az A6, az A7 és az A8 modell plug-in hibrid változata.

A 30 részben vagy teljesen elektromos modell mellett kifejlesztik valamennyi benzines és dízeles Audi úgynevezett mild hybrid (enyhe hibrid) változatát is. Az ilyen autókban a belsőégésű motor mellé egy kisebb teljesítményű elektromos hajtásrendszert is elhelyeznek, amely az akkumulátora révén összegyűjti a kocsi felhasználatlan mozgási energiáját, majd gyorsításkor leadja, csökkentve ezzel a belsőégésű motor szén-dioxid-kibocsátását.

A Győrben autó-, és motorgyárat üzemeltető társaság 2023-ig 14 milliárd eurót (4690 milliárd forint) fordít az átalakításra. A modellek fejlesztése és a marketing mellett a munkatársak képzésére és az üzemekre is költenek. A gyártás területén az energiafelhasználásban is irányváltás következik, a társaság célja, hogy 2025-re valamennyi Audi-üzem karbonsemlegesen - szén-dioxid-kibocsátás nélkül - működjön, 2050-re pedig a teljes gyártási folyamat, beleértve a beszállítóktól érkező alkatrészeket - írta a FAZ. Hozzátették, hogy az Audinak már most is van karbonsemlegesen működő gyára, a brüsszeli üzem, amelynek tetőszerkezetén Belgium legnagyobb napelemparkját építették ki.

A Volkswagen csoporthoz tartozó társaság az idei első fél évben 906 ezer autót adott át vásárlóinak világszerte, 4,5 százalékkal kevesebbet az előző évinél. Az értékesítési bevétel 28,8 milliárd euró volt, az egy évvel korábbi 31,2 milliárd után. A működési eredmény 2,3 milliárd euróra csökkent az egy évvel korábbi 2,8 milliárdról, a bevételarányos jövedelmezősége pedig 8,9 százalékról 8 százalékra csökkent.

