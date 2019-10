Minden idők legsikeresebb csúcsmobilja a Samsungnál a Note 10

A vártnál kisebb mértékben csökkent a Samsung Electronics bevétele és operatív eredménye, ami részben annak köszönhető, hogy jól alakulnak a Samsung mobiltelefon-eladásai, különösen a Note 10 értékesítése alakul jól, több mint egymillió darabot adtak el belőle Dél-Koreában az augusztus végi bevezetés óta, ilyen gyorsan ilyen sok csúcsmobilt soha nem adott még el a hazai piacon a dél-koreai cég.

Az elemzői várakozásoknál magasabb lehetett a Samsung Electronics bevétele és operatív eredménye a cég előzetes adatközlése alapján. A vállalat bevétele 5 százalékkal 62 billió wonra csökkenhetett, az operatív eredmény pedig 56 százalékkal 7,7 billió wonra eshetett, miközben az elemzők nagyobb visszaesésre, és csupán 6,97 billió wonra számítottak.

A vállalat operatív eredményének nagy részét a chipgyártás adja, az elmúlt negyedévekben azonban meredeken esett a chipek ára, ez pedig nyomás alá helyezte a vállalat eredményét, ezt a hatást tompítja, hogy a Samsung mobiltelefonok eladása, különösen a felsőkategóriás telefonoké kifejezetten jól alakul, a Note 10 értékesítése Dél-Koreában és Európában is erős az augusztus 23-i bevezetés óta, csak Dél-Koreában több mint egymillió 5G-képes Note 10-et adtak el, ennyi idő alatt ilyen sok készüléket még semelyik modellből nem adtak el korábban a hazai piacon.

A Samsung telefonjainak sikere részben a Huaweivel szembeni szankcióknak is köszönhető, hiszen a vállalat új csúcsmobiljai, mint a Mate 30 nem jutnak hozzá a Google alkalmazásaihoz. Ezen felül a Samsung a közepes és alacsony árkategóriában is betámadta a Huaweit. A Huaweivel szembeni szankciók azonban egy másik csatornán keresztül a Samsungot is érzékenyen érintik, a Samsung ugyanis a világ legnagyobb bevételű félvezető gyártója, a vállalat chipjeinek egyik legfontosabb vevője pedig a kínai cég.

Optimizmusra adhat okot, hogy már látszanak az első jelei annak, hogy jövőre már stabilizálódhat a globális chippiac, miután a globáis gazdaság növekedésének lassulása és a kereskedelmi háború miatt világszerte kevesebbet költenek adatközpontokra, így az ezekben használt chipek iránti kereslet is csökkent, az árak pedig estek.

A befektetők örültek a vártnál magasabb bevételnek és operatív eredménynek, a Samsung árfolyama 1,5 százalékot emelkedett ma.

