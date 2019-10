KRESZ-módosítás jöhet az e-rollerek miatt

Az elektromos rollerekre, segwayekre egyelőre nem vonatkozik a KRESZ, ezért hamarosan jogszabálymódosítás jön – tudta meg az Inforádió Révész Máriusz kormánybiztostól.

Révész Máriusz szerint a gyalogosok jogosan kérik, hogy az elektromos rollerekkel ne száguldozzanak a járdákon. Jelenleg az e-rollereket és segwayeket használókra ugyanazok a szabályok vonatkoznak a KRESZ szerint, mint a gyalogosokra. Révész szerint az elektromos közlekedési eszközök csak a kerékpárutakon közlekedhetnének, de a keskeny szélességű kerékpárutakon az előzésben is problémát okoznak.

Ezen kívül azt is szabályoznák, ne lehessen füldugóval zenét hallgatva közlekedni a kerékpárúton, mert ez növeli a belesetek esélyét, erről a javaslatról is egyeztetnek majd. Az egyeztetések akár hónapokig is tarthatnak.

Budapesten a Belvárosban, valamint a budai Várban önkormányzati rendelettel tiltották ki az e-rollereket és segwayeket a járdákról, de csak a Lime hálózatában háromszáz roller érhető el – írja az Infostart.

