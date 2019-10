Mobius: Nagy csata zajlik az amerikai piacgazdaság és a kínai államkapitalizmus között

A Mobius Capital Partners partnere, Mark Mobius tartott előadást a CFA magyarországi egyesületének szervezésében létrejött CEE befektetési konferencián, az ismert befektető betekintést nyújtott abba, miért tartja vonzónak a feltörekvő piacokat.

Mark Mobius előadását fotók bemutatásával kezdte, amin Sanghaj, Dubaj és Kuala Lumpur volt látható 25 évvel ezelőtt és most, a képek önmagukért beszéltek, a változás mindhárom feltörekvő piacon elképesztő volt. Dubajban, ahol évtizedekkel ezelőtt egy kis irodát nyitott Mobiusék cége akkor még gyakorlatilag a sivatagban, most a világ legmagasabb épülete áll, előtte olyan szökőkúttal, ami háromszor olyan nagy, mint a legnagyobb Las Vegas-i szökőkút.

Persze a feltörekvő piacok fejlődése nem csak látképekkel, de számokkal is jól szemléltethető, Mobius szerint egyértelműen a növekedés az, ami a feltörekvő piacok egyik legfontosabb vonzereje. Az elmúlt évtizedekben a feltörekvő országok gazdasági növekedése jelentősen meghaladta a fejlett országokét, és ez a trend 2019-re is jellemző, a Világbank előrejelzése szerint idén a feltörekvő országok gazdasága idén közel háromszor akkora mértékben növekedhet, mint a feltörekvő országoké, előbbi országcsoport GDP-növekedése 4,5, utóbbié pedig csupán 1,6 százalék lehet.

A növekedésen túl a méret is érdekessé teszi a feltörekvő piacokat a befektetők számára, a Föld 10 legnépesebb országából 8 feltörekvő ország, népességszám alapján csupán az Egyesült Államok és Japán fért fel a listára, de más kategóriák alapján is fontos szerepet játszanak a feltörekvő országok, hiszen ezeknél van a globális deviza- és aranytartalék 63 százaléka, ezen országok adják a globális export és a globális GDP 42-42 százalékát.

Ráadásul sok esetben az ezen országokkal kapcsolatos kockázatok is alacsonyabbak, mint néhány fejlett ország esetében, a brazil, az orosz, az indiai és a dél-afrikai GDP-arányos államadósság és a magánszektor GDP-arányos eladósodottsága alacsonyabb, mint ugyanezen mutatók az Egyesült Államok vagy az Egyesült Királyság esetében.

Eközben a feltörekvő országokban gyorsan terjed az új technológiák használata, rohamosan nő az internethasználók száma, és terjed a kriptopénzek használata is.

A feltörekvő piaci részvényárazások nem magasak, P/E és P/BV alapon is alacsonyabb a feltörekvő piacok árazása, mint a fejlett piacoké.

A demográfiai, gazdasági, technológiai trendeknek és a relatíve alacsony árazásnak köszönhetően a feltörekvő piacok felülteljesítők voltak az elmúlt két évtizedben.

Mobius előadásában az etikus, fenntartható (ESG – Environmental, Social and Governance) befektetésekre is felhívta a figyelmet, az ezeknek a kritériumoknak megfelelő befektetésekbe az elmúlt években több ezermilliárd dollárnyi tőke áramlott, a hozamok pedig a befektetőket igazolták, a feltörekvő piaci ESG index az elmúlt egy évtizedben jelentősen felülteljesítette a feltörekvő piaci indexet.

Mark Mobius előadását követően Pletser Tamás, az Erste elemzője beszélgetett a sztárbefektetővel. Arra a kérdésre, hogy túlélheti-e a következő éveket Kína egy nagyobb válság nélkül, Mobius visszatekintéssel kezdte, szerinte a kínai gazdaság egyszerűen azért nem élt át az Egyesült Államok jelzáloghitel-piacáról kiinduló 2007-2008-ashoz hasonló válságot, mert a kínai gazdaság legfontosabb szektorai, például a bankszektor nagyrészt állami kézben, állami irányítás alatt vannak, másrészt a válságkezelésben az is fontos szerepet játszik, hogy a kínai jüan árfolyamának alakulását is szigorúan szabályozzák, a harmadrészt pedig a fontosabb kínai nagyvállalatokat is a kommunista párt kontrollálja. Nem kérdés, hogy kínai eszközökön, részvényeken is lehet veszteséget realizálni, de Mobius szerint Kína az erős állami kontroll miatt nem él majd át akkora válságot, mint az USA egy évtizeddel ezelőtt.

Mobius néhány hónapja az aranyat ajánlotta a befektetők figyelmébe, akár a portfóliók 10 százalékáig is, egyszerűen azért, mert szerinte a globális pénzkínálat kezd elszabadulni, a világ fontosabb jegybankjai rossz eszközöket alkalmaznak, amikor abból indulnak ki, hogy a rendszerbe pénzt pumpálva inflációt tudnak gerjeszteni, de ez nem működik, valójában deflációs környezetben élünk. Mobius az aranyon kívül olyan vállalatok részvényeit tartja érdekes befektetésnek, amelyek a végső fogyasztást elégítik ki termékeikkel, szolgáltatásaikkal, egyszerűen azért, mert globálisan a rendelkezésre álló jövedelem emelkedik, főként a feltörekvő piacokon.

Pletser felvetette, hogy úgy tűnik, Mobius inkább preferálja a kínaihoz hasonló, erős állami kontrollal jellemezhető gazdaságú országokat, miközben azt tanultuk, hogy a piaci kereslet és kínálat biztosítja az egyensúlyt, erre a befektető elmondta, hogy jelenleg nagy csata zajlik két filozófiai megközelítés között, az Egyesült Államok gazdasága piacgazdaság, eközben a kínai gazdaságnak vannak piacgazdasági elemei, de az állami kontroll erős. Világszerte egyre több ország vezetője figyeli érdeklődve ezt a csatát, és gondolkodik el azon, hogy melyik a jobb rendszer, a tisztán piacgazdasági, vagy az állami irányítású piacgazdasági modell, Európában különösen nagy a konfliktus emiatt. Európában, azon belül Kelet-Európában is fontos kérdés, hogy mekkora teret engednek az állami beavatkozásnak, de a régióban nagy kérdés az is, hogy Brüsszel mennyire irányíthatja ezeknek az országoknak a működését.

Az aktív alapkezelés jövőjével kapcsolatban Mobius elmondta, hogy a passzív alapokban lévő vagyon már meghaladta az aktív alapokban kezeltét, elsősorban azért, mert a passzív alapok alacsonyabb költségek mellett működtethetők, így olcsóbbak is. A befektetők azonban továbbra is igénylik az aktív alapkezelést, de csak a valóban aktívat, miközben a nagy alapkezelők hatalmas eszközértékű alapjai gyakran egy-egy benchmarkot követnek, a befektetők azt szeretnék, ha az alapjukat a piaci eseményeknek megfelelően rugalmasan kezelnék az alapkezelők. Persze a megfelelő hozam nagyon fontos, magas hozamokkal lehet meggyőzni a befektetőket.

A hallgatóságnak a sztárbefektető azt a tanácsot adta, hogy ha sikeresek szeretnének lenni a befektetési szektorban, akkor rugalmasnak kell lenniük, és nyitottnak arra, hogy mindig valami újat tanuljanak.

Címlapkép: CFA