Minden szem a kereskedelmi tárgyalásokra szegeződik

Az USA és Kína folytatódó kereskedelmi egyeztetéseire figyelnek a befektetők, a csütörtöki forduló után a tárgyalások pénteken is folytatódnak majd. Az ázsiai tőzsdék pénteki erősödése után az európai tőzsdék is emelkedéssel vágtak neki a hét utolsó napjának, a magyar tőzsde is erősödik.