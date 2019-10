Üzlet 2019. október 14. 19:54 Bernáth Tamás lett az Appeninn Holding vezérigazgatója

A társaság rendkívüli közgyűlésének döntése értelmében a mai naptól Bernáth Tamás tölti be az Appeninn Holding Nyrt. vezérigazgatói pozícióját. A pénzügyi szakember korábban a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatójaként, valamint a BNP Paribas Cardif biztosító elnök-vezérigazgatójaként is tevékenykedett. A közgyűlés további két új igazgatósági tag érkezéséről is döntött, illetve megválasztotta az EY-t a társaság könyvvizsgálójának.