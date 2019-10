A török invázió miatt meghátrált a Volkswagen

Törökország katonai támadást indított Észak-Sziriában, ez pedig úgy tűnik, hogy hatott a Volkswagen terveire is, a Handelsblatt úgy tudja, hogy a konszern elhalasztja a döntést a Törökországba tervezett üzeméről.

A Volkswagen már évek óta tervezi, hogy újabb európai üzemmel bővíti a gyártókapacitását, több helyszínt is vizsgáltak, az utolsó körben már csak Bulgária és Törökország volt versenyben, végül utóbbi mellett döntött a vállalat.

A német autógyártó nem kevés pénzt, 1 milliárd eurót költene az új üzemre, itt gyártanák a Volkswagen Passatot és a Skoda Superbet, az üzem kapacitása éves szinten 300 ezer autó lehet, a gyárban 5000 alkalmazottat foglalkoztatnának.

Az elmúlt hetekben több információ is érkezett a török VW-gyárral kapcsolatban, írtunk arról, hogy a német cég vezetői egyeztetéseket folytatnak a török vezetőkkel az ország magas, autóvásárlást sújtó adóiról, a Reuters úgy tudja, hogy a Volkswagen a nagyobb motorral szerelt autók adójának csökkentését kérte az üzem építéséért cserébe a VW-üzemért, legutóbb pedig az derült ki, hogy Erdogan a kormánypárt, az AKP vezetőinek azt ajánlotta, hogy Volkswagen Passattal járjanak.

Az új hír most az, hogy a Handelsblatt megtudta, a Volkswagen elhalasztotta a török üzemről szóló döntést, aminek az oka az lehet, hogy Törökország inváziót indított Észak-Szíriában, ezért egyelőre nem írják alá a szerződéseket. A német lap azt írja, hogy ronthatja a konszern imidzsét, ha ebben a helyzetben dönt a török üzem megépítése mellett. Az ügy azért kellemetlen, mert a gyártási helyszínről való döntés már a végső fázisban jár. A Volkswagen vezetői most arra várhatnak, hogy a katonai offenzívának mi lesz a kifutása, a Handelsblatt úgy tudja, hogy ha civil áldozatokkal is jár a török hadművelet (a szíriai kurdok szerint már vannak civil áldozatok), akkor a Volkswagen nem dönthet Törökország mellett. Egyelőre nincs arról szó, hogy a konszern elvetné az üzemépítést Törökországban, azonban a folyamat hónapokat csúszhat a katonai hadművelet miatt.

Címlapkép: Sina Schuldt/picture alliance via Getty Images