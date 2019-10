Újabb alapító hátrál ki a Libra mögül

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A PayPal nyitotta meg a sort nem egészen két hete, majd az Ebay, a Stripe, a Mastercard és a Visa is kilépett múlt pénteken a Facebook Libra-projektjének támogatói közül, most pedig bejelentette a Booking.com, hogy ők is kiszállnak Zuckerberg szuperpénzének támogatói közül.