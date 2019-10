Ipar 4.0 a gyakorlatban: óriási hatékonyságnövekedés jöhet a cégeknél

Automatikusan helyet változtató gyári berendezésekről, önmagukat fejlesztő termelési folyamatokról, ma még sok cég számára futurisztikusnak tűnő adatpoolokról is szó esett a MAGE és a Portfolio mai Ipar 4.0 konferenciájának ebédszünet előtti panelbeszélgetésében.

Milyen szerepet tölt be az Ipar 4.0 a cégeknél?

Csehi Tibor, a Rába Nyrt. beruházási és karbantartási menedzsere elmondta: érdemben 2-3 éve foglalkoznak az ipari digitalizációs lehetőségekkel cégüknél. Napi 24 órában látni kívánták, hogy is termelnek pontosan, emellett teljesíthető célokat akartak kitűzni. A partnerekkel való egyeztetések eredményeként két pilotprojektet indítottak el, idén további egy elindítását tervezik. Godány Tamás, az ipari méréstechnikában utazó Carl Zeiss Industrielle Messtechnik cégvezetője az adatgyűjtés, a robotokkal való mérőgép-kommunikációt és a megelőző szervizmegoldásokat emelte ki, amelyekkel vevőik gyártását segítik. Járvás Tamás, a Robert Bosch Power Tool műszaki és üzemeltetési igazgatója elmondta: a Bosch a termotehnika, a konyhai berendezések és a kéziszerszámok területén is jelen van a 70-80%-os arányt képviselő autóipari beszállítás mellett. A kéziszerzámok területén a hozzáadott érték 80%-90%-át az emberi munkaerő állítja elő, ezért hozott nagy változásokat az automatizáció számukra az elmúlt években. Az Ipar 4.0 szerinte ott kezdődik, ahol egy rendszer automatikusan, maga hoz döntéseket. Roy von der Locht, a H4 Customized Software Zrt. vezérigazgatója elmondta, a feldolgozóipari automatizáció a szakterületük, elsősorban az autóipar, de más ágazatok, pl. gyógyszeripar területén is. Mint elmondta, az automatizáció 90% feletti időmegtakarítást is hozhat a gyártásban a cégek számára.

Mi a fő mozgatórugó a digitalizációban?

Járvás Tamás szerint az ipari termelés hatékonyságának akár exponenciális növelésére is lehetőség van a nagy tömegben rendelkezésre álló adatok célzott felhasználásával. Csehi Tibor a digitalizációtól a versenyképesség megtartását, többek között a munkaerő megtartásához szükséges bérfejlesztések kigazdálkodását reméli saját cégénél. Godány Tamás az Ipar 4.0 legfőbb céljának az adatok megfelelő felhasználásának és kezelésének átfogó, globális megvalósítását tekinti. Roy von der Locht szerint a kétkezi munka ma már nem szükséges, az alkalmazottak munkavégzését nem szabad, hogy megszakítsa ez, ezt garantálja a digitalizáció és az Ipar 4.0 egyik pozitív következménye ez.

Hogyan gyűjtsön adatokat egy Ipar 4.0-ban még kezdő cég?

Godány Tamás szerint minden egyes területet meg kell vizsgálni, ahol adat gyűjthető a vállalat tevékenységében, az adatgyűjtéshez a szállítók és a megrendelők együttműködésre van szükség. Szerinte számos vállalatnál megtörténik az adatgyűjtés, kiértékelésük és felhasználásuk azonban nem megfelelő. Járvás Tamás szerint nem szabad elveszni a részletekben, az időfaktor rendkívül fontos, az Ipar 4.0 szerinti digitalizációt minél előbb végre kell hajtani. Csehi Tibor úgy vélte, a digitalizáció megkezdése előtt stabil folyamatra van szükség, csak ezt követően digitalizálható, automatizálható a folyamat. A Rábánál a fejlesztések megtérülését 3 éven belül várják, a nehézséget időnként a megtérülés számításának a módja jelenti. A beszállítói oldalt képviselő Roy von der Locht elmondta: gyakori elvárás a céges vevők részéről, hogy azonnal elkezdődjön az adatgyűjtés, és ezt a felhasználók rendelkezésére bocsássák. Gyakran azonban ezt megelőzően a működés más módon történő hatékonyabbá tételére, az agilis működés megvalósítására is szükség van.

Mik lesznek a jövő nagy vívmányai?

Godány Tamás szerint a mesterséges intelligencia, az öntanuló és önmagukat fejlesztő folyamatok jelentik a jövőt, a kkv-knak is mielőbb el kell indulniuk ezen az úton. Roy von der Locht szerint a moduláris megoldásoké a jövő, hiszen nem működik, hogy minden egyes szolgáltató összegyűjti ugyanazokat az adatokat. Adatpoolok kialakítására, ezt célzó együttműködésekre, agilis és rugalmas működésre lesz szükség. Járvás Tamás a Bosch „factory of the future” koncepciójáról elmondta, a gyárak berendezéseinek automatikus módon kell tudniuk helyet változtatni, ehhez a szoftverekhez kapcsolódó hardver elemeknek is fejlődniük kell, és a vezetéket nem igénylő 5G wifi is szükséges hozzá.