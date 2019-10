Naperőművekkel erősít a Mol

Átadták a Mol 6,71 megawattos napelemparkját Százhalombattán, a Dunai Finomító területén és elkészült a napelempark Tiszaújvárosban és Füzesgyarmaton is. A Mol három naperőművének összteljesítménye 18,4 megawatt, amely kilencezer háztartás villamosenergia-igényét fedezi. A Mol megvásárolt egy 5 MW-os napaelemparkot Fehérgyarmaton, amellyel együtt a megtermelt áram 380 töltőállomás villamos energiafogyasztásával egyenértékű. A projektek éves szinten 1 milliárd forintos nagyságrenddel járulhatnak hozzá az olajtársaság bevételeihez, mely elhanyagolható a vállalat méreteihez képest.

Százhalombattán a Dunai Finomító területén ma ünnepélyesen átadták a Mol saját beruházásában épült 6,71 megawattos napelemparkját. Az elkészült tiszaújvárosi és a füzesgyarmati beruházással együtt az összesen 37 hektáron megvalósuló három napelempark 18,4 megawatt kapacitással üzemel majd, ami több mint kilencezer háztartás villamos fogyasztásának felel meg. Emellett a Mol megvásárolt egy 5 MW-os napaelemparkot Fehérgyarmaton, tovább bővítve megújuló energiatermelését.

Az innovatív és alternatív technológiák felhasználása része a Mol 2030 stratégiájának. A napelemparkok barnamezős telepítésével a Mol a ki nem használt ipari területein valósította meg a beruházást. A ma ünnepélyesen átadott, a legkorszerűbb technológiai megoldásokat felhasználó százhalombattai napelempark 14,5 hektáron 23 562 napelempanel felszerelésével épült meg.

A három napelemparknál összesen 64.594 darab panel termeli az áramot és ezek összesen 105.000 m2 felületen veszik fel a nap energiáját. A beruházásoknál 26.000 m3 földet mozgattak meg, 3.650 darab villámvédelmi felfogót telepítettek a szakemberek, több mint 1000 kilométernyi közép- és kisfeszültségű hálózati kábelt, több mint 22 kilométernyi földelő vasat használtak fel.

A megvásárolt napelem parkkal együtt a Mol 4 naperőműben megtermelt megújuló energia mintegy 11.500 tonna széndioxid-kibocsátást vált ki évente, ami mintegy 2500 autó szén-dioxid kibocsátásával egyenértékű. Az energiatermelés a Limo flottával kiszolgált mobilitási igényt 30-szor fedezi.

A projekt a KÁT (Kötelező Átvételi Támogatás) feltételei szerint valósul meg, ennek keretében a MAVIR szabályozott áron veszi át a megtermelt energiát húsz éven keresztül.

A Mol az innovatív újításokban is élen jár: már több mint egy éve Mol Limo néven közösségi autómegosztó szolgáltatást is kínál, illetve 2012-ben elsőként indított el hazánkban elektromos autóknak gyorstöltési lehetőséget, hamarosan pedig több száz töltőt állít fel a régióban a Next-E konzorcium keretében. Mindezeken túl a Mol jelentős áramkereskedelemmel is rendelkezik, emellett több partnerét illetve sajtát töltőállomásait is kizárólag megújuló energiaforrásokból nyert árammal látja el.

A naperőművek építése illeszkedik hosszútávon a Mol stratégiájába, ugyanis az olajtársaság egyre jobban szeretne függetlenedni a klasszikus kutatási és finomítási tevékenységektől, amelynek keretében a petrolkémiára, új fogyasztói szolgáltatásokra és a megújuló energiára helyezné a hangsúlyt. Az elmúlt években megvalósult napenergia projektek méreteihez képest nagynak számítanak a Mol átadott erőművei, ezzel felzárkózhat a hazai olajtársaság az MVM, Mátra, illetve MET telepített kapacitásai mellé. A 18,4 megawattos kapacitást figyelembevéve egy egyszerű számítással megnéztük, mennyivel nőhet az új napelemparkok bekapcsolásával a Mol bevétele éves szinten. A 2019 január elsejétől érvényes KÁT tarifa 32,59 forint/kWh, és azzal a feltételezéssel éltünk, hogy 1 megawattnyi kapacitás éves szinten 1150 megawattórányi áramot képes előállítani. Így közel 700 millió forinttal nőhet a Mol árbevétele, mely a 2019 második negyedéves 1856 millió forintos árbevételhez képest elhanyagolható mértékű. Amennyiben az új fehérgyarmati naperőműparkot is figyelembevesszük, akkor összességében 900 millió forinttal járulhatnak a projektek összességében hozzá a Mol bevételéhez.

A Mol árfolyama idén 8%-ot esett.

