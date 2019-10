Három magyar sikersztori került fel a régió térképére

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Idén három magyar társaság is felkerült a közép-európai Deloitte Technology Fast 50 listára, amely a régió 50 leggyorsabban fejlődő technológiai vállalkozását mutatja be. A listára kerüléshez idén 432 százaléknál is nagyobb árbevétel növekedés kellett.