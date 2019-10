A Microsoft lehet az SAP felhőprojektjének fő kivitelezője

A felhőszolgáltatások jövőjéről is szó lesz a Portfolio Big Office Consumption Based IT szemináriumán. Jöjjön el Ön is!



A két vállalat májusban indított egy közös felhőprojektet Embrace néven, az együttműködésnek része volt az Alphabet Google Cloudja és az Amazon Web Services is. A napokban a hosszabbításról egyelőre csak az SAP és a Microsoft döntött.

Az idei év elején kezdte el szolgáltatásainak számottevő részét a felhőbe költöztetni az SAP, ennek a része az említett megállapodás is. Az SAP-ra befektetői oldalról is nyomás került az Elliott Management Corporation részéről, melynek kiderült idén, hogy 1,2 milliárd dolláros részesedése van a vállalatban. Az aktivista hedge fund magasabb profitmarzsok elérésére buzdította a vállalatot, ami az egyik célja az SAP újrastruktúrálásának is.

Az újrastruktúrálást kezdeményező SAP-vezér, Bill McDermott egyébként pont múlt héten mondott le.