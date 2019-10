Technológiai robbanás jön a szélenergiánál: Eiffel-torony méretűre nőnek a szélkerekek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) friss elemzésében a tengerekre telepített szélerőművek hatalmas potenciálját vizsgálta meg. 2040-re még konzervatív becsléssel is tizenötszörösére nőhet a telepített szélenergia kapacitás a 2018-as értékhez képest. Európa lehet a területen a piacvezető, Kínát is maga mögé utasítva, emellett a szélturbinák piacán hatalmas technológiai forradalom zajlott le az elmúlt pár évben, mely a várakozások szerint a jövőben is folytatódhat.