Nem csak pénzügyi megfontolásból takarékoskodnak a magyarok

A tinédzserek takarékosnak gondolják magukat, ám a mindennapi életben kevésbé spórolnak az energiával és a pénzzel, mint a náluk idősebbek. A CIB Bank friss kutatása szerint Magyarországon jellemző a takarékos életmód, a többség figyel az energiafogyasztásra, tömegközlekedést használ autó helyett, és inkább csapvizet fogyaszt. Ennek pedig nem pusztán pénzügyi okai vannak: a legtöbben azért takarékoskodnak, mert gondolnak a jövőre.

A magyar 16-17 évesek (tinédzserek) nagyobb arányban jellemzik magukat takarékos emberként, mint a nagykorúak, mégis kevésbé jellemző rájuk a mindennapi takarékosság – derül ki a CIB Bank megbízásából készült kutatásból, amely a Takarékossági Világnap apropóján készült. Míg a megkérdezett tinédzserek 48%-a mondta magát takarékosnak, addig a nagykorúak 39%-a jellemezte így magát. Ugyanakkor ezt az attitűdöt nem adják vissza teljes egészében a konkrét életvitelre vonatkozó kérdésekre adott válaszok.

Ahol a kényelmet nem befolyásolja a takarékoskodás, minden magyar fegyelmezett: 80 százalék fölötti azok aránya, akik lekapcsolják maguk után a villanyt, energiatakarékos izzót vesznek, sőt, a megkérdezettek 57 százaléka csapvizet fogyaszt ásványvíz helyett. A magyarok nagy arányban takarékoskodnak az energiával is. A tinédzserek közel fele szerint ez azért fontos, mert felelősen kell bánnunk a Föld erőforrásaival, és negyede szerint pedig pénzügyi kérdés. A nagykorú megkérdezettek 72 százaléka állítja, hogy pénzügyi megfontolás, de 65 százalék szerint a Föld iránt érzett felelősség is.

A takarékossághoz való hozzáállás jól megmutatkozik olyan tevékenységekben is, mint például a fürdés vagy a mindennapi közlekedés. A tinédzserek csaknem fele hosszasan tusol, engedi magára a vizet, negyedük kádban fürdik, és csak negyedük tusol röviden, elzárva a vizet szappanozás közben. Ezzel szemben a nagykorú megkérdezettek 42 százaléka röviden tusol, csak egyharmada engedi hosszan magára a vizet, és 21% fürdik kádban. A mosdónál például fogmosás vagy borotválkozás közben is a tinik pazarolnak jobban: 78 százalékuk zárja el a vizet, ha épp nincs rá szükség, míg a nagykorúaknál ez 83 százalékra rúg.

A 16-17 éves megkérdezettek között 45, a nagykorúak között 39 százalék veszi igénybe a mindennapi közlekedésre a tömegközlekedést, és a nagykorúak csaknem egynegyede saját autóval jár. Kerékpárral majdnem azonos arányban járnak a tinik és a nagykorúak, míg a gyalogos közlekedés inkább jellemző a fiatalabbakra. A gyorsaság, az egyszerűség és a spórolás egyértelműen befolyásolja a döntést.

Minden ötödik magyar, beleértve a tiniket és a nagykorúakat is, drágábban is megveszi a környezetbarát termékeket, míg a magyarok több mint fele, de kevesebb, mint kétharmada mondja azt, hogy az ár-érték arány szerint dönt. Tizenöt százalék alatt van azok aránya, akik az olcsóbb termékeket veszik meg akkor is, ha az nem környezetbarát. A kutatás szerint a magyarok elkötelezettek a takarékos életmód iránt, de csaknem negyven százalékuknál a kényelmi szempontok fontos határt jelentenek.