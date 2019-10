Felpattant a Mol, nagyot emelkedett a Richter

Lejjebb kerültek a tengerentúli tőzsdék a keddi piacnyitás után, a befektetők a beérkező vállalati gyorsjelentésekre figyeltek, míg a piaci kommentárok szerint a befektetők egy része már a holnapi Fed kamatdöntésre várhatott.

Az Alphabet a tegnapi piaczárás után tette közzé legfrissebb számait, a Google anyavállalata 20 százalékos bevételnövekedésről számolt be, a bevétel 40,5 milliárd dollár lett, felülteljesítve ezzel a 40,33 milliárd dolláros elemzői várakozásokat. Az eredmény ugyanakkor 7 milliárd dollár lett, ami elmaradt az elemzők által várttól. A cég sokat költött hardverfejlesztésre, továbbá a markingköltségek is nagyot emelkedtek. Az Alphabet 2,2 százalékot esett a keddi piacnyitás után. A mai piacnyitástól távolodva a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb, az S&P500 0,1 százalékot esett, azonban az indexet így is csupán néhány pont választotta el a hétfői, történelmi zárócsúcsától, míg a Dow előző napi záróértéke közelében stagnál.