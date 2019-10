Megadóztatnák a repülést, csakhogy az illegális

A német kormány azt tervezi, hogy megemeli a légiközlekedést terhelő adót, a bevételekből pedig a vasúti közlekedést támogatnák. A nagy amerikai légitársaságok szerint a német kormány terve illegális.

A német kormány nemrég klímacsomagot jelentett be, aminek része az is, hogy a klímavédelem jegyében a légiközlekedést megadóztatnák, az ebből befolyó extra bevételekből pedig támogatnák a vasúti közlekedést, mégpedig úgy, hogy csökkentenék a vasúti jegyeket terhelő forgalmi adót.

A kérdés csak az, hogy a jogszabályok engedik-e az egyik szektor terhekkel való sújtását egy másik priorizálásával párhuzamosan, ráadásul úgy, hogy Németország esetében a támogatásból egy állami cég, a Deutsche Bahn profitálna.

A téma most már bőven nem európai, ugyanis most a legnagyobb amerikai légitársaságok is bekapcsolódtak a vitába, az őket tömörítő szervezet, az Airlines for America (A4A) egy levelet küldött az Európai Bizottságnak, amiben azt írják, hogy a német kormány terve egy amerikai-európai megállapodást, a U.S.-EU Air Transport Agreement-et sérti. Ebben a megállapodásban rögzítették, hogy a légiközlekedésre kivetett terhekből származó bevételeket a szektorban kell felhasználni, más szektorok szubvencionálására nem használhatók.

Egy másik kritika azért érte a német kormányt, mert a tervezett adó egy másik kezdeményezéssel is szembe megy, néhány hete ugyanis a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) tagországai megállapodtak abban, hogy a légiközlekedést CO2-semlegessét teszik, de csak a megállapodásban rögzített eszközökön keresztül, a német kormány terve viszont a klímavédelem jegyében adóztatná a szektort, ami szembe megy az ICAO-megállapodással.

A német kormány azt tervezi, hogy a légiközlekedési adót jelentősen emelik, ezzel párhuzamosan a vonatjegyek ÁFA-kulcsát 19-ről 7 százalékra csökkentik, ezzel terelve a forgalmat a levegőből a sínekre.

(Handelsblatt)

Címlapkép: Friso Gentsch/picture alliance via Getty Images