A cariprazine-tól vár komolyabb növekedést a Richter

Orbán Gábor a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy a Richter idei, csoportszintű árbevétele a korábban vártnál magasabb lehet, a Richter vezérigazgatója szerint a társaság utoléri magát a szerializációs gondok után, míg a cég fontos készítményétől, a cariprazine-tól jövőre is látványos növekedésre számítanak az amerikai piacon.

A Richter vezérigazgatója interjút adott a Világgazdaságnak, Orbán Gábor elmondta, hogy a cég által az idei évre várt, csoportszintű 5-6 százalékos bevételnövekedésnél jobb teljesítményt nyújthat a cég, miután az elmúlt időszakban a devizaárfolyamok változása a Richter számára kedvezően alakultak és a cariprazine eladások is sokkal jobban alakultak a vártnál.

Orbán Gábor az egyedi gyógyszerazonosítással, a szerializávióval kapcsolatban a lapnak kiemelte, hogy az első nyolc hónapban nagyjából kilenc millió euró lehetett a szerializáció okozta bevételkiesés, ami kizárólag abból adódott, hogy a Richter üzleteket vesztett el a szerializációs gondok miatt, árbevétel soron ennél nagyobb a kiesés, ám ezek nem tekinthetők elveszett üzleteknek és a Richter vezérigazgatója szerint lassan utol fogják érni magukat.

Az Esymaval kapcsolatban Orbán Gábor elmondta, hogy limitált erőforrásokkal tovább promotálják a terméket, míg az Esmya idei évre becsült, 25 millió eurónál kicsit magasabb lehet a készítményből származó idei bevétel. Jövőre lejár az adatkizárólagosság Európában az Esmyara, vagyis lehetőség nyílik a generikus gyártásra, ezért Orbán Gábor szerint nehéz megmondani, hogyan alakul a készítmény forgalma.

Az AbbVie-Allergan akvizíció után az Esmyával kapcsolatban a Richter vezérigazgatója arról beszélt, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy ezen a területen nem tudnak majd együttműködni az AbbVie-vel, nekik Európára is meglesz az az erőforrásuk, hálózatuk, amellyel a saját termékeiket tudják majd forgalmazni.

A cariprazine esetében Orbán Gábor szerint a következő évben még számítanak látványos növekedésre az amerikai piacon, hiszen 2020 lesz az első teljes év, amikor már három indikációban, így bipoláris depresszióban is alkalmazható lesz a készítmény. A Richter vezérigazgatója a lapnak hozzátette, hogy az Amerikán kívüli piacon ennél a terméknél is fennáll a probléma, hogy az árban nem fejeződik ki a hozzáadott érték olyan mértékben, mint azt a cég szeretné, egyebek mellett ez az oka annak is, hogy Japánban eddig nem sikerült piacra lépniük a termékkel. Orbán Gábor szerint ennek ellenére ezeken a piacokon is növekedést várnak, a Recordati 50 millió eurós forgalmat vár a készítménytől Nyugat-Európában, ami jelentős növekedés tekintve az idei, 5-6 milliós forgalmat.

Orbán Gábor mindemellett elmondta, hogy a Richter jelentős szabad készpénzállományának egy része termékvásárlásokra, illetve licencmegállapodásokhoz kapcsolódó mérföldkő-kifizetésekre fordítható és a Richter a megfelelő helyzetben élni is tud ezzel a mozgástérrel.

A Richter árfolyama 1 százalékot emelkedett szerdán, míg a társaság részvényárfolyama idén 0,2 százalékkal került feljebb.

