Eladta egyik bolgár érdekeltségét az OTP

Az OTP eladta egyik biolgár érdekeltségét, az Express Life Bulgariát.

Tavaly augusztusban jelentette be az OTP, hogy megvásárolja a SocGen bolgár (és albán) bankját, az Expressbankot, a tranzakció pénzügyi zárása idén januárban történt meg. A tranzakcióval az Expressbank egyéb bolgár leányvállalatai is az OTP bolgár bankjához, a DSK-hoz kerültek, így egy életbiztosító, az Express Life Bulgaria is.

Az OTP idén június közepén jelentette be, hogy a két bolgár leánybankja, a DSK és az Expressbank eladták az Express Life Bulgariában lévő 100 százalékos részesedésüket a Groupama Csoport egyik bolgár leányvállalatának, a Groupama Zhivotozastrahovane EAD-nak.

Az OTP most bejelentette, hogy október 31-én megtörtént a bolgár Express Life Bulgaria tranzakció pénzügyi zárása, melynek eredményeképpen a biztosító társaság az OTP Bank bolgár leánybankjai, a DSK Bank EAD és az Expressbank AD tulajdonából a Groupama Csoport bolgár leányvállalata, a Groupama Zhivotozastrahovane EAD 100%-os tulajdonába került.

Az OTP az eladási árat nem közölte.

Az OTP árfolyama érdemben nem reagált a hírre, ma egész nap esiuk az árfolyam, jelenleg 1,5 százalék mínuszban áll.

Címlapkép: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images