Megcsinálta az év legcsúnyább buktáját, mégis milliárdosként száll ki belőle

Mindössze pár hónapja történt, hogy a WeWork alapítója önbizalommal telve az egyik hamptonsi lakásában versenyeztette a New York-i tőzsde és a Nasdaq vezetőit, hogy megtalálja a legméltóbb helyet a WeWork részvényeinek bevezetéséhez. Nagyot fordult azóta a világ, Adam Neumannt menesztették a vezérigazgatói székből, hatalmas elbocsátások jönnek a vállalatnál, a tőzsdére lépés kudarcba fulladt és a céget menteni kellett. Sok csúnya sztori volt ez alatt az idő alatt a cégnél, a The Wall Street Journal le is rántotta néhányról a leplet.

Amikor még a legnagyobb amerikai tőzsde vezérei versenyeztek

Néhány hónapja a WeWork és alapítója, Adam Neumann nagyban azon dolgozott, hogy tőzsdére vigye a coworking irodákat működtető céget. A két nagy amerikai tőzsde, a New York-i tőzsde és a Nasdaq szó szerint versengett érte. A pletykák szerint Adam Neumann úgy választott közülük, hogy melyikük mit hajlandó megtenni a fenntarthatóság érdekében. A NYSE elnöke, Stacey Cunningham megígérte, hogy eltűnteti a műanyag poharakat és tányérokat az épületéből, de a hús felszolgálásáról nem volt hajlandó lemondani. A Nasdaq vezetője, Adena Friedman pedig azt ajánlotta fel, hogy létrehoz egy új indexet, We50 néven, amibe a fenntarthatóság mellett elkötelezett részvények kerülnének be (természetesen a WeWork vezetésével). A Nasdaq nyert.

A New York-i tőzsde, forrás: Ben Hider/Getty Images for Crown Castle

De a WeWork tőzsdére lépése végül nem történt meg, előbb összeomlott a sztori, minthogy a részvények elsődleges részvénykibocsátására sor került volna.

Néhány hét leforgása alatt a tőzsdei álmokból mentőakció lett, a cég becsült értéke 40 milliárd dollárral csökkent és néhány héten belül kifutott volna a pénzből a vállalat, ha nincs a SoftBank. Ilyen mértékű összeomlást ritkán látni, még a startupok világában is.

Neumann határtalan ambícióit ismerve meg különösen nagy bukta volt a WeWork, ugyanis azt tervezte, hogy az egész világot megváltoztatja és hogy alapítóként ő lesz a világ első olyan embere, akinek vagyona eléri az 1000 milliárd dollárt.

Igazából nem sok minden történt a vállalatnál a hamptonsi tőzsdeelnöki találkozó és a cég megmentése közötti időszakban. De azzal, hogy nyilvánosságra kerültek a tőzsdére lépés dokumentumai, a WeWorknél folyó dolgokra is fény derült. Például a hatalmas veszteségekre, vagy arra, hogy Neumann a saját családtagjait ültette a vállalat kulcsfontosságú pozícióiba, vagy hogy épületeket vásárolt, amiket utána a WeWork lízingelt. Sőt, szemrebbenés nélkül hagyta, hogy a WeWork kifizessen neki 5,9 millió dollárt a névhasználatért azt követően, hogy a saját magának szerezte meg a védjegyet.

A WeWork összeomlott – Adam Neumann mégis milliárdosként távozhat

Ez a startup összeomlott, Adam Neumann viszont – bár egyelőre nem lesz ezer milliárdos vagyona – egész jól járt, egy 185 millió dolláros négyéves tanácsadói szerződést kapott a WeWorktől, miután eltávolították a vezérigazgatói posztról és megegyezett a SoftBankkal, hogy 970 millió dollárnyi részvényt értékesít számukra.

Forrás: Kelly Sullivan/Getty Images for the WeWork Creator Awards

A Maldív-szigeteken és Hamptonsban készült a kibocsátási tájékoztató

Az Adam Neumann által 2010-ben alapított WeWorkbe olyan befektetők szálltak be, mint a Benchmark Capital, amely korábban például a Twitter vagy az eBay egyik első befektetője volt. Az év elején még a WeWork 10 milliárd dollárt tudott begyűjteni befektetőktől és a világ egyik legértékesebb startupjának számított, 47 milliárd dolláros vállalatértékkel. A terv az volt, hogy az elsődleges részvénykibocsátással és az ahhoz beígért hitelekkel újabb 10 milliárd dollárhoz jut majd a cég.

Miközben a cég története legfontosabb eseményére, a tőzsdére lépésre készült, ami magát Neumannt többszörös milliárdossá tette volna, előfordult, hogy az akkor még vezérigazgatói pozíciót betöltő alapító a Maldív-szigeteken szörfözgetett, amikor New Yorkból hívták, hogy át kellene néznie a dokumentumokat, amelyeket hamarosan a befektetők elé tárnak. De vonakodott attól, hogy megszakítsa a nyaralását, ezért ahelyett, hogy hazarepült volna, odarendelte személyesen a WeWork egyik dolgozóját megbeszélésre a Maldív-szigetekre. Amikor hazatért, a hamptonsi nyaralójában folytatta nyáron a munkát a prospektuson és rendszeresen hozatott helikopteren New Yorkból kollégákat, hogy segítsék a munkáját.

Hamptons Beach, forrás: Shutterstock

Így sem ment teljesen zökkenőmentesen a dolog. Adam Neumann felesége, Rebekah Neumann, aki a WeWork márka menedzseléséért felel, ragaszkodott hozzá, hogy újrahasznosított papírra nyomtassák a prospektust, de az első példányokat visszadobta, mondván, hogy nagyon rossz a minőségük. A nyomdamunkákat ez napokkal visszavetette és a cég, akivel eredetileg leszerződtek, nem volt hajlandó többé együtt dolgozni a WeWorkkel.

Forrás: Ben Hider/Getty Images

Végül publikálták a prospektust, amiből kiderült, hogy hatalmas veszteségeket termel a magát technológiai vállalatként eladni próbáló ingatlancég és távolról sem látszik, hogy hogy lesz nyereséges, a vezérigazgató pedig a vállalat helyett inkább saját magát menedzselte. Amint ezt meglátták a kibocsátást szervező befektetési bankárok, egyből elkezdték visszavágni a megcélzott kibocsátási árat, mondván, hogy nem fognak annyit fizetni érte a befektetők. Neumann Londonba, Bostonba és Torontóba repült, hogy meggyőzze az alapkezelőket arról, hogy a cég jó befektetés lehet, nem sok sikerrel. El kellett halasztani az elsődleges részvénykibocsátást – először szeptember 15-re.

Ekkor Neumann még azt ígérte, hogy a halasztás csak átmeneti, ugyanakkor a WeWork igazgatóságának tagjai és néhány befektető egyre biztosabban látta, hogy Neumannal az élen nem fog megvalósulni a tőzsdére lépés. Különösen a Softbank aggódott, amely már eddig is 9 milliárd dollárt tett a vállalatba a 100 milliárd dolláros alapjából. Főleg annak fényében, hogy épp egy második befektetési alap, egy Vision Fund II felállításán dolgoztak ekkor. Azon a héten, amikor a WeWork bejelentette az IPO elhalasztását, a SoftBank vezérigazgatója, Masayoshi Son éppen egy többnapos találkozót tartott Kaliforniában, ahol a portfoliójában szereplő cégek vezetői is megszólaltak. Érdekes módon a WeWork vezetője, amibe a legtöbb pénzt tette az alap, nem jelent meg. Amit az alap többi befektetője sérelmezett is.

Amikor már mindenki tudta, hogy baj van

Helyette ezt a napot a többi „szövetségesével” töltötte, például a JP Morgan irodájában Jamie Dimonnal, amely tett pénzt a WeWorkbe és személyes hitelt is nyújtott Neumannak. Vacsorázgatott az izraeli Michael Eisenberggel, Bruce Dunleive-vel a Benchmarktól és Steven Langmannal a kockázati tőkés Rhone Grouptól. Innentől kezdve a karizmatikus cégvezér már tudta, hogy valamit lépnie kell, elkezdte mérlegelni az opcióit. Miután irányító részesedéssel rendelkezett a cégben, dönthetett volna úgy, hogy kirúgja a teljes igazgatótanácsot és vezérigazgató marad – de ezzel elveszthetett volna mindent. A másik lehetősége az lett volna, hogy hátralép, megtartja a részesedését és segíti a cég túlélését. Végül úgy döntött, hogy a cég érdekében lemond, kipakolta vezérigazgatói irodáját, amiben szauna és jégfürdő is volt, levette a szörfözős fotóit és eltávolították a rózsaszín kanapéját.

Sokan értetlenül álltak azelőtt, hogy hogyan fordulhattak ennyire rosszra a dolgok a cégnél. Tavasszal még arról volt szó, hogy hatalmas készpénzállománnyal rendelkezik a vállalat, azután hirtelen azon kapta magát a társaság, hogy akár már hónapokon belül, novemberben kifuthat a készpénzből. A két új vezérigazgató, Artie Minson és Sebastian Gunningham több időt töltött a JP Morgan irodájában, mint a vállalat központjában, ahol azt próbálták meg kitalálni, hogy honnan szerezzenek finanszírozást és hogy hány főt bocsássanak el. Annyira szűkében volt a vállalat ekkor a készpénznek, hogy el kellett halasztaniuk a leépítést addig, amíg nem szereznek finanszírozást, mert nem volt miből kifizetni a végkielégítést.

Megdőlt az a mítosz, amit Neumann régóta próbált meg a befektetőknek sulykolni, hogy a WeWork több mint egy ingatlancég és egy közösséget épít. Valójában csak egy vállalat, ami asztalokat ad ki. És azért nem is megy mindenhol túl jól az üzlet. Kínában például üresen állnak az irodák és hatalmas diszkontokkal kell továbbadni rajtuk, míg a kisebb amerikai városok meglepően drágák. És voltak reputációromboló, botrányos esetek is, például amikor az egyik irodában a levegőben terjedő veszélyes szintű formaldehid miatt kellett munkaállomásokat bezárni.

A WeWork tokiói irodája, forrás: Keith Bedford/Bloomberg via Getty Images

A végső lépés: a mentőakció

A Goldman Sachs hajlandó lett volna hitelezni a cégnek, de csak akkor, ha a cég képes lett volna új befektetők bevonására és egy fenntartható üzleti tervvel elő tudott volna állni. A JP Morgan hasonlóképpen nyilatkozott, hogy anélkül, hogy látná a piaci keresletet, nem fog beletenni pénzt. A JP Morgan felajánlott olyan kötvényeket, amelyekre a WeWork eszközei jelentettek fedezetet, akár a bútorok is. De az 5 milliárd dollárnyi kötvényből csak 1 milliárd dollárt jegyeztek volna le befektetők, a JP Morgan pedig nem szerette volna finanszírozni a fennmaradó összeget.

Közben a Softbankon is egyre nagyobb volt a nyomás, akik ezidőtájt éppen Szaúd-Arábiába készültek, hogy a második alapjukhoz forrást gyűjtsenek. Ennek fényében kulcsfontosságú volt, hogy legyen megoldás a WeWork problémájára. De egyik javaslat sem volt tökéletes. A JP Morgan ajánlata túlságosan drága volt és nem oldotta volna meg azt a problémát, hogy továbbra is Adam Neumanné lett volna a szó. A Softbank ajánlatának elfogadása pedig a kontroll elvesztését jelentette volna, ami a vállalatérték zuhanásával és a többi tulajdonos hígításával járt volna – ami végül meg is történt. Adam Neumann nem volt többé vezérigazgató, még az irodája beléptetőkártyáját is deaktiválták, de azért még elnökként a cégnél maradt.

Végül a Softbank "győzött", átveszi a cég irányítását, Adam Neumann pedig tulajdonképpen milliárdosként távozhat az általa alapított, majdnem csődbe ment cégtől.





Címlapkép: Jamie McCarthy/Getty Images for WeWork

(The Wall Street Journal)