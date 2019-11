Kiderült, ki hajtotta fel 20 000 dollárig a Bitcoin árát

Egy új tanulmány szerint egyetlen, nagy játékos manipulálta a bitcoint két évvel ezelőtt, amikor a kriptodeviza árfolyama közel 20 000 dollárig emelkedett.

Egy új tanulmány a 2017. márciusa és 2018. márciusa közötti időszakot vizsgálta meg, amikor a bitcoin árfolyama szárnyalt és a kriptodeviza piaci kapitalizációja 326 milliárd dollárra emelkedett, a tanulmány szerzői szerint az emelkedés mintegy feléért árfolyammanipuláció volt felelőssé tehető: szerintük egy ismeretlen egyetlen Bitfinex számláról egy másik krirptodeviza, a tether segítségével hajtotta fel a bitcoin iránti keresletet, ami az árfolyam emelkedését eredményezte.

A University of Texas és az Ohio State University két professzora által jegyzett tanulmányt a befolyásos Journal of Finance is publikálja majd, bár a tanulmány nem határozza meg pontosan az árfolyambefolyásolót, azonban határozattan azt sugallja, hogy a Bitfinex kriptodeviza tőzsde menedzsmentje tudott a manipulációról vagy segítette azt. A tanulmány egyik szerzője szerint, ha nem a Bitfinex, akkor valaki, akivel a cég gyakran üzletel.

A Bitfinex elutasította a tanulmány megállapításait, a cég jogi képviselője szerint a tanulmány nélkülözi a tudományos szigort és nem is bizonyítja annak állításait. A Bitfinex és a Tether mögött álló Tether Ltd. közös tulajdonosokkal rendelkezik, és a cégeket ugyanazok a vezetők irányítják, mindkét cég ellen állítólagos csalás miatt vizsgálódik az amerikai igazságügyi tárca és a New Yorki ügyészség is.

A bitcoin árfolyama 2017 márciusától 2018 márciusának végéig 475 százalékot emelkedett, míg a kriptodeviza 2017. december 17-én 20 000 dollár közelébe, mindenkori történelmi csúcsára emelkedett. A 2017. decemberi csúcsához képest a bitcoin 52,4 százalékkal került lejjebb.

(Wall Street Journal)