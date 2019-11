Új csúcson a Dow és a Nasdaq is, de Európában kivárással indulhat a szerdai kereskedés

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Végül mérsékelt elmozdulás mellett felemásan zárták a keddi kereskedést az amerikai részvénypiacok, a piaci kommentárok szerint a hangulatot ezúttal is USA és Kína kereskedelmi tárgyalásait övező visszafogott optimizmus és a vártnál kedvezőbb szolgáltatói ISM beszerzési menedzserindex is támogatta. A Dow végül 31 pontos emelkedés után 0,1 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,1 százalékos eséssel zárt, míg a Nasdaq egészen minimális emelkedéssel zárt, azonban végül mind a Dow, mind a Nasdaq új történelmi csúcson zárt be.

Emelkedéssel zárta a hét második napját a magyar tőzsde, a BUX 419 pontos plusz mellett 1 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek kivétel nélkül emelkedéssel zárták a keddi kereskedést. A Magyar Telekom 0,5 százalékos erősödést követően 437 forinton zárt, az OTP 0,1 százalékkal került feljebb, a bankpapír 13 860 forinton fejezte be a keddi kereskedést. A Mol 1,3 százalékos emelkedést követően 3 042 forinton zárt, míg a blue chipek közül a Richter teljesített a legjobban, a gyógyszergyártó papírjai 5 610 forinton vettek búcsút a hét második napjától.

Mik az előjelek mára?

Az ázsiai tőzsdék többsége minimális elmozdulás mellett felfelé kapaszkodtak szerdán, a piaci kommentárok szerint a befektetők a kereskedelmi egyeztetésekkel kapcsolatos híreket emésztették, miután a Wall Street Journal szerint az amerikai és kínai tárgyalópartnerek aktívan fontolgatják a vámok csökkentését, amennyiben a részleges megállapodást sikerül aláírní; A megállapodás eddig csak a december 15-re tervezett amerikai vámok bevezetését törölte volna, de a mostani információk szerint a szeptember 1-én bevezetett vámokat is csökkentené. Kína pedig hasonlóan könnyítést vezetne be az amerikai importtermékekre. A Nikkei 0,2 százalékos emelkedése mellett a hongkongi tőzsde 0,1 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji börze 0,6 százalékot esett. Ázsia más részein is emelkedtek a részvényindexek, a dél-koreai Kospi 0,1 százalékos erősödése mellett a szingapúri börze 0,4 százalékkal került feljebb. Az amerikai határidős részvényindexek lejjebb ma reggel, míg a határidős DAX 10 pontos mínusza 0,1 százalékos esést vetíthet előre a szerdai piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A hét harmadik napján az eurozónából beérkező makroadatok mellett a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek majd a befektetők, emellett az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos hírek bírhatnak piacmozgató hatással, miután a Wall Street Journal beszámolója szerint a felek közel állnak a megállapodáshoz.

Mire érdemes ma figyelni?

Szerdán a KSH a harmadik negyedéves lakásépítési statisztikái mellett a szeptemberi kiskereskedelmi forgalmi adatsorát teszi közzé. Az eurozónából az októberi, végleges szolgáltatói beszerzési menedzserindexek mellett a szeptemberi kiskereskedelmi eladási statisztikákat publikálják.

Szerdán teszi közzé beszámolóját a Magyar Telekom és a Graphisoft Park is.

