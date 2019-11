Új történelmi csúcson zárt az OTP és a BUX

Emelkedéssel zárta a hét negyedik napját a magyar tőzsde, a BUX 307 pontos plusz mellett 0,7 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan zárták a csütörtöki kereskedést. A Magyar Telekom 0,7 százalékos esés után 437 forinton zárt, a Richter 0,8 százalékkal került lejjebb, a gyógyszergyártó papírjai 5 575 forinton fejezték be a csütörtöki kereskedést. A Mol 1 százalékos erősödést követően 3 032 forinton vett búcsút a hét negyedik napjától, míg a blue chipek közül az OTP teljesített a legjobban, a bankpapír 1,6 százalékos emelkedés után 14 210 forinton, új történelmi csúcson zárt be, a társaság holnapi gyorsjelentése előtt. A BUX index is új történelmi csúcson zárta a hét negyedik napját, 43 598 pontos záróértékével felülmúlta eddigi, április 24-én elért 43 563 pontos történelmi csúcsát.