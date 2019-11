500 startup találkozott csütörtökön a Szépművészetiben

Csütörtökön rendezték Kelet-Közép-Európa egyik legjelentősebb startup networking eseményét, a Hiventures Regional Startup and Innovation Day-t. A Szépművészeti Múzeumban megrendezett eseményen közel 500 külföldi és hazai startup vett részt.

A Startup and Innovation Day keretében került megrendezésre a rendkívül látványos és formabontó Get in the Ring! verseny régiós döntője. A megmérettetés különlegessége volt, hogy a résztvevő startupok egy ringben mutatták be vállalkozásukat és a versenyfeladatban megadott kihívásra adott megoldási javaslatukat. Az idei döntősök feladata a világ egyik legjelentősebb gyógyszerfejlesztőjének üzleti problémáit érintő egészségügyi és orvostechnológiai megoldás bemutatása volt.

A startupoknál sok olyan know-how összpontosul, amit a nagyvállalatoknak is érdemes adaptálnia. Ilyen például az agilis működési modell, amit már a Vodafone-nál is tesztelünk

– mondta el a Portfolio-nak Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese.„Eközben természetesen nekünk is megvannak az eszközeink, hogy segítsük a startupokat. Egyrészt több közös projektünk van: cukorbetegeket segítő mobil applikációt fejlesztettünk az NN Biztosító inkubátor programjával, a Sparklabbal közösen; okos parkolószenzorokat telepítettünk az V. kerületben és Székesfehérváron a Smartlynx-szel együttműködésben; és persze szorosan együttműködünk a Hiventures-szel is. Emellett tavaly megalapítottuk a Vodafone Digitális Díjat, melyre többek közt startupok jelentkezését is várjuk. Olyan digitális fókuszú projekteket szeretnénk támogatni – és megvalósítani – amelyeknek társadalmi haszna van. Magyarországon még rengeteg a kiaknázatlan lehetőség ezen a területen” – tette hozzá.

A Vodafone Digitális Díj nyertes Erdős Sándor és csapata az OncoVR projekt segítségével szeretnék megkönnyíteni a gyermekek hosszú távú bennfekvését. Céljuk, hogy a daganatos gyermekek az első VR foglalkozással megtámogatott kemoterápiás kezelésük után ne tekintsenek negatív élményként a benntartózkodásukra, így megkönnyítve a következő kórházi kezeléseket mind a családok, mind az egészségügyi dolgozók számára. Az általuk fejlesztett gyógyító-relaxáló virtuális világ hatására a gyermekek könnyebben vehetik fel a harcot a daganatos betegségük ellen, csökkenthetik a kezelés mellékhatásait, így a szükséges gyógyszerek mennyiségét, illetve akár pozitívan befolyásolhatják a betegség kimenetelét is.



Projektjükben az Oculus legújabb piacon lévő eszközét, az Oculus Go-t használják, melyre fejlesztőcsapatuk segítségével célcsoportjukra specifikusan és céljaiknak megfelelően terveznek játékot fejleszteni. Ennek a játéknak a jelenlegi verzióját fogják bemutatni a Vodafone standjánál az alapítók.