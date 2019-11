Botrány az Apple új hitelkártyájánál: diszkriminálja a nőket?

Alig indult el az Apple új hitelkártyája, máris kisebb botrányba került, miután David Heinemeier Hansson arról posztolt a Twitteren, hogy felesége kisebb limitet kapott az Apple Cardon, mint ő.

A Reuters cikke szerint David Heinemeier Hansson több Twitter-posztban is rendesen beleállt az Apple hitelkártyájába, állítása szerint ugyanis a felesége 20-szor kisebb limitet kapott rajta, mint ő, ez pedig szerinte a nőkkel szembeni diszkrimináció.

Az Apple Cardot augusztusban indították el a Goldman Sachsszal közös projektként. A bank emailben azt válaszolta a „vádakra”, hogy a hitelkártya-igénylőket minden esetben függetlenül értékelik ki jövedelmi és hitelképességi szempontok alapján, figyelembe véve emellett olyan faktorokat is, mint a személyes hitelbesorolás és adósság. Így aztán a Goldman szerint előfordulhat, hogy egy családon belül élők is teljesen más hitelkeretet kapnak, de sosem vesznek figyelembe a döntés során nemi és genderbeli faktorokat.

Hansson nem közölt bővebb információt arról, hogy ő és felesége mennyit keres, de annyit elárult a tweetekben, hogy közösen nyújtották be az adónyilatkozatukat és a feleségének jobb hitelbesorolása van.

A vitába Steve Wozniak, az Apple társalapítója is beszállt, ő arról számolt be, hogy 10-szer nagyobb hitelkeretet kapott, mint felesége az Apple Cardon, holott nincs megosztott vagyonuk és a bankszámlájuk is közös.

A pénzügyi szolgáltatásokat felügyelő intézmény New York-i osztálya azt mondta, hogy vizsgálja a Goldman Sachs hitelkártya-gyakorlatát.

Az Apple hitelkártyájáról bővebben itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2019. 03. 25. Jön az Apple hitelkártyája és új videószolgáltatása

Címlapkép: Michael Short/Getty Images