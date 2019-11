Már tesztelik az új fizetési rendszert Magyarországon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Elindult az azonnali fizetési rendszer éles tesztüzeme, már vannak olyan bankok, amelyek a fizetési kérelem tranzakciós típust is tesztelik. A bankok mellett a bankszektoron kívülről érkező szereplők is érdeklődnek a rendszer iránt - tudtuk meg Zátonyi Jánostól, a GIRO Zrt. innovációs és szolgáltatásfejlesztési osztályának vezetőjétől, aki csütörtöki Banking Technology konferenciánkon is előadó lesz.