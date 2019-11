Olyan változások jönnek január elsejétől, amelyek a tőkepiac minden szereplőjét érintik

A nyár folyamán egy új törvény került elfogadásra, ami a hosszú távú részvényesi szerepvállalásról szól. Ez 2020-tól új szabályok bevezetését eredményezi ami a tőkepiac minden szereplőjét érinti majd január elsejétől, a kibocsátókat, az intézményi befektetőket, az alapkezelőket is – világított rá a Kapolyi Ügyvédi Iroda ma reggeli eseményén.

Júliusban elfogadásra került egy törvény, ami a hosszú távú részvényesi szerepvállalásról szól. Ez gyakorlatilag az EU-s „shareholder rights” magyarországi implementálása, és 2020-tól olyan szabályok bevezetését eredményezi, ami a tőkepiac minden szereplőjét érinti, a kibocsátókat, az intézményi befektetőket, a számlavezetőket.

A jogszabály eredete az az ősi probléma a részvénytársaságoknál, hogy a tulajdonos és a menedzsment elválik, vagyis hogy van egy tulajdonos, aki kiadja kezéből a cégének irányítását (principal agent-probléma). A tulajdonosnak fontos, hogy a menedzsment számon kérhető legyen, de ez oda-vissza érvényes, a tulajdonosnak fel kell állítani a javadalmazás feltételeit, amit teljesítenie kell. Nehéz lépés ezt a bizalmat odaítélni, viszont a cég fejlődéséhez meg kell lépni. Ehhez a bizalom mellett az is kell, hogy az érdekütközések jól legyenek kezelve. Eddig a felelős társaságirányítás volt hivatott ezt megoldani.

Dr. Szalay Rita, a Budapesti Értéktőzsde kibocsátói igazgatóságának igazgatója a kibocsátókra vonatkozó szabályainak változásairól beszélt az új hosszú távú részvényesi szerepvállalásról szóló törvény kapcsán.

A júliusban elfogadott szabályozásnak régi alapjai vannak, a Cadbury jelentés, Sarbanes-Oxley Act (az Enron esetér válaszolva), az OECD corporate governance ajánlások (az ázsiai válság után). Gyakorlatilag most az EU cselekvési terve, a Shareholder Rights Directive lesz implementálva.

Magyarországon sem teljesen új ez a témakör, vannak a tőzsde által kiadott felelős társaságirányítási (FT) ajánlások, de ez egy „soft” rendszer, „comply or explain” alapon működnek. Ami azt jelenti, hogy vagy megfelel neki a társaság, vagy magyarázni kell, hogy miért nem, de nincs jelenleg még a meg nem felelésnek szankciója.

A hosszú távú részvényesi szerepvállalási jogszabály a nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozik, amelyek a szabályozott piacon, vagy MTF-en (XTend) vannak jelen.

Most a felelős társaságirányítási ajánlás és a törvény között a javadalmazás a közös terület. Most is kell, hogy legyen javadalmazási irányelv, javadalmazási politika, meg kell lennie a vezető tisztségviselők általános javadalmazási elveinek. A javaslat az, hogy javadalmazási bizottság működjön, teljesítmény alapúnál elő van írva, hogy miket kell figyelembe venni (feladatkör, tevékenységi kör, társaság pénzügyi helyzete). Ki kell térni az opciókra, részvényjuttatásokra, a közgyűlést erről tájékoztatni kell. Nem lehet olyan ösztönzőt kitalálni, ami rövid távú részvényárfolyam maximalizálásra ösztönöz és most is van szabály, hogy egy éves javadalmazási nyilatkozatot ki kell tenni.

Ami a hosszú távú részvényesi szerepvállalási törvénnyel jön, hogy a személyi kör kibővül, akire a közzétételi kötelezettség vonatkozik, a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes is bekerül ebbe a körbe az ügyvezető és a felügyeleti testület tagjai mellett. A törvény előírja, hogy a javadalmazási politikának hozzá kell járulnia a társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez, fenntarthatóságához és ismertetnie kell, hogy miként teszi ezt. Tartalma sokkal részletesebb lesz, mint amit most az FTA (felelős társaságirányítási ajánlások) előír, a legutóbbi öt üzleti évben a javadalmazás éves változását be kell mutatni, a munkavállalók javadalmazásának változásaival együtt, összehasonlítható alapon. A nagy változás a jogszabállyal, hogy a soft kategóriából átmegy jogszabályba a javadalmazási politika. Évente kell elkészíteni, világos, érthető, áttekinthető kell, hogy legyen. Személyes adatokat nem tartalmazhat, csak a nevet a tisztséget és fizetést és 10 évig ingyenesen elérhetővé kell tenni. Az ellenőrzésben a részvényeseknek kell majd lépni, vagy az ágazati szakhatóságok vagy a cégbíróság felügyelete alá fog tartozni, nem az MNB vagy a BÉT fogja ellenőrizni, mert nem lesznek rá eszközei (MNB-nek is csak arra, ha például nem teszi közzé).

A Front Page Communications a jogszabályhoz kapcsolódóan elkészített egy kutatást azzal kapcsolatban, hogy mit gondol a piac a hosszú távú megtakarításokról. Ebből kiderült, hogy nemzetközi összehasonlításban nem túl jó a magyar pénzügyi tudatossága és nem is igazán változott az elmúlt években. Az általános vélemény, hogy a pénzügyi ismereteket erősíteni kellene az oktatásban - ez meg is kezdődött, de nem lehet könnyen behozni 20-30 évnyi lemaradást. A megkérdezettek szerint a hosszú távú befektetéseket az alacsony kamatszint, a BUX emelkedése, az ingatlanpiaci áremelkedés támogatta, nagyjából hasonló arányban. A hosszú távú megtakarításra ösztönző konstrukciók közül a legtöbben a Magyar Állampapír Plust említették, a lista hátsó felén végeztek az egészségpénztárak és az életbiztosítások, úgy tűnik, hogy utóbbiak nem annyira ösztönzők a lakosság számára. A tőzsdei megtakarításokat ösztönző szempontok közül a vállalati eredmények, az állami ösztönzők és a tőzsdei cégek kommunikációja áll az élen, a tőzsdei cégek transzparenciája nem tartozik a legfontosabb szempontok közé a megkérdezettek szerint. A HTR törvényről a válaszadók harmada nem hallott, de fontosnak tartják a hosszú távú szerepvállalást.

Dr. Krezinger Viktor, a Kapolyi Ügyvédi Iroda tőkepiaci csoportjának vezetője szerint az eszközkezelők és a befektetési alapkezelők működését érinti a leginkább a hosszú távú részvényesi szerepvállalási törvény bevezetése.

Olyan feladatok hárulnak az alapkezelőkre január 1-től, amelyek eddig egyáltalán nem voltak: szerepvállalási politikát kell létrehozniuk, végig kell gondolniuk, hogy hogyan fogják gyakorolni a tulajdonosi jogokat, hogy vesznek részt a közgyűléseken, ezekre szabályokat kell kialakítaniuk.

Az alapkezelőknek egy szerepvállalási politikát el kell készíteniük. Az elkészítése nem opcionális, megmagyarázni csak azt lehet, hogy miért nem alkalmazzák 100 százalékosan. A becsomagolt termékre nem alkalmazandó a szerepvállalási politika (befjegy), csak közvetlen részvénybefektetésbe. Amivel problémák lehetnek, hogy a szerepvállalási politikában be kell mutatni, hogy az eszközkezelők hogy működnek együtt a többi részvényessel, gond akkor lehet, ha például küszöbátlépés van, mert akkor összehangoltan eljáró személyeknek minősülhetnek és nyilvános vételi ajánlatra kötelezhetik őket.

Ha valaki nem felel meg a szerepvállalási politikájának, az magyarázható lesz például azzal, hogy kicsi a részesedése és sok vállalatban rendelkezik részesedéssel. Például kikötheti a politikájában, hogy akkor alkalmazza, ha a kibocsátóban lévő részesedése 1 százalék felett van.

A törvény nem tartalmaz külön szankciókat, a cégbíróság csak a javadalmazási politika részre értelmezhető, de előbb-utóbb ellenőrizni fogja a felügyelet és számon fogja kérni.