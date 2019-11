Rekordok az OTP-nél, mégis esik az árfolyam

Kifejezetten erős volt a harmadik negyedév az OTP-nél, a múlt hét pénteken megjelent gyorsjelentés közzététele óta azonban esik az árfolyam. Ebben leginkább technikai hatások játszanak szerepet.

Jók a számok, mégis esik az árfolyam

Múlt hét pénteken az OTP arról számolt be, hogy kifejezetten erős volt a harmadik negyedév, a fontosabb eredményszámok az elemzői várakozásokat is meghaladták, az extra tételektől tisztított profit zsinórban másodszor alakult 110 milliárd forint felett, sok szempontból rekordot jelentett az idei harmadik negyedév, többek között csúcson a csoportszintű bevételek, a bolgár, az ukrán és a horvát bank profitja. A múlt hét pénteki kereskedés első felében az erős számoknak megfelelően emelkedett is az árfolyam, ami új történelmi csúcsra, 14 370 forintra ugrott, napon belül azonban jött a lefordulás, és azóta is esik az árfolyam, ami a csúcshoz képest már 4 százalékkal áll lejjebb.

Miért esik?

Első ránézésre nem logikus, hogy az erős harmadik negyedéves számok megjelenése után esik az OTP árfolyama. A megfejtés egyrészt:

Profitrealizálás: Az OTP árfolyama gyorsan, nagyot emelkedett. Hónapokig a nagyjából 11 800 és 12 800 forint közötti sávban mozgott az árfolyam, onnan tört ki október közepén, azóta a múlt pénteki csúcsig, vagyis közel egy hónap alatt közel 15 százalékot emelkedett az OTP árfolyama, ekkora emelkedés után sokat profitot realizálhattak.

Hírre adni kell: Buy the rumor, sell the news, tartja a híres mondás, vagyis a pletykára venni, hírre meg már adni kell, itt is valami hasonló történt, az OTP-országok makrogazdasági folyamatai és a csoport számaiban megjelenő, újonnan akvirált leánybankok eredményei alapján lehetett sejteni, hogy jó lesz a bank negyedéve, erre viszont már előzetesen nagyot emelkedett az árfolyam, a befektetők jelentés előtt vették, utána már jellemzően adják az OTP-t.

Technika: A technikai kép is segítette az esést az elmúlt napokban, ugyanis az OTP chartja több időtávon, napi és havi időtávon is túlvetté vált, ilyen helyzetekben pedig az elmúlt hónapokban jellemzően kisebb-nagyobb esés jött, ezeket a helyzeteket jelöltük be az OTP grafikonján, ez alapján pedig hiába a jó jelentés, nincs az az erős beszámoló, ami historikus csúcsról, túlvettség mellett tovább tudná repíteni az árfolyamot.

Ráadásul RSI divergencia is látszik a grafikonon, az árfolyam magasabb csúcsra emelkedett, az RSI pedig alacsonyabb csúcsot rajzolt, ez is inkább az esés mellett szól (klasszikus egy újabb árfolyamcsúcs lenne, újabb 70 feletti RSI-vel és onnan lefordulással).

Meddig eshet?

Az OTP-sztori még nem fulladt ki,

egyrészt jók a gazdasági kilátások azokban az országokban, ahol az OTP jelen van,

másrészt a következő negyedévekben még lesznek (előre látható) sztorik, például az új szerb bank számai az idei negyedik negyedévben, a szlovén banké pedig a jövő év első felében épül majd be a csoport eredményébe,

az akvizíciók után a szinergiahatások kiaknázásával a bank profitabilitása tovább javulhat,

és P/E alapon még mindig inkább olcsók az OTP részvényei.

Ezek alapján a következő hónapokban lehet még feljebb az OTP árfolyama, de rövid távon folytatódhat a korrekció. Hogy meddig? Nagyon közelről nézve megtámaszthatják az árfolyamot 13 800 forint körül, de az igazán szép vételi szint a 13 250 környéke lenne, az idén április és október közepén is ellenállásként szolgált, ha az is elesne, akkor a korábbi sávtetőt, a 12 800 forint körüli zónát érdemes figyelni.

