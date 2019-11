Alig mozdultak az amerikai indexek

Az S&P 500 és a Nasdaq szerény, 0,1%-os emelkedést mutat, míg a Dow Jones 0,2%-kal került feljebb a nap folyamán. A részvényindexek alig reagáltak Jerome Powell Fed-elnök beszédére, akinek a szavaiból arra lehetett következtetni, hogy az elmúlt időszak három kamatvágása után nem várható további monetáris lazítás a közeli jövőben.

Powell úgy látja, hogy amennyiben a gazdaság továbbra is egy mérsékelt növekedési pályán marad, a munkaerőpiac továbbra is erős marad és az infláció továbbra is a 2%-os cél közelében marad, akkor a monetáris politika nem igényel korrekciót a közeljövőben.

A piacok nem reagáltak érdemben arra sem, hogy a vártnál nagyobb mértékben nőtt az infláció az Egyesült Államokban. Októberben egy hónap alatt 0,4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak a várt 0,3% helyett, ez azonban csak kisebb meglepetést jelent, és nem befolyásolja a Fed politikáját.