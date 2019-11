Gigameglepetés: Kiderült, hol építi első európai gigagyárát a Tesla

Igazi szenzáció, amit tegnap Elon Musk Németországban bejelentett, ugyanis nem azon a helyszínen építi fel első Gigafactory-ját a Tesla, amely a legesélyesebb volt, hanem Berlin mellett.

Az európai Gigafactory az új berlini repülőtértől, a BER-től nem messze épül majd fel, jelentette be tegnap Elon Musk. A helyszínválasztás némiképp meglepő, ugyanis több ország is versenyben volt a Tesla gyáráért, és Németországon belül is több helyszín versenyzett, végül azonban nem a legesélyesebbnek tartott Észak-Rajna-Vesztfália vagy Alsó-Szászország lett a befutó, hanem Berlin.

Musk azt is elmondta, hogy az üzem az új berlini repülőtértől nem messze épül majd fel,

Nagyobb tempót kell majd elérnünk az építésnél, mint amilyen tempóban a berlini repülőtér épül

viccelődött Musk, utalva arra, hogy a reptér építése több éves csúszásban van, a Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ repülőteret, a BER-t ugyanis 2006-ban kezdték el építeni, és eredetileg 2012-ben kellett volna átadni. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mekkora területet igényel majd a Gigafactory, azt viszont lehet tudni, hogy az Egyesült Államokban, Renóban 53 hektáros területen építették fel az új üzemet. Ott közel 5 milliárd eurós összegből épít gyárat a Tesla, 2022-ig 6500 munkahelyet teremt a cég. A Berliner Morgenpost úgy tudja, 120 hektáron épülhet fel az új üzem.

Az új üzemben elsősorban akkumulátorokat gyártanak majd, de a hajtáslánc egyes elemei és később a Model Y is itt készül majd. A német Bild azt írja, hogy a berlini üzemben gyárthatják majd a Tesla legújabb modelljét, a rendkívül népszerű Model 3-at is az európai piacra.

Lapértesülések szerint az új üzem akár 10 ezer dolgozónak is munkád adhat, a Tagesspiegel 7 ezer munkahelyről és több milliárd eurós beruházásról ír, a Berliner Morgenpost úgy tudja, hogy az első fázisban 6 ezer munkahelyet teremt a Tesla, egy esetleges második fázisban újabb 4 ezer alkalmazott találhat munkát az új üzemben. A munkahelyteremtés mértékével kapcsolatban kritikus hangok is megjelentek, Ferdinand Dudenhöffer, autóipari szakértő arra figyelmeztetett, hogy az akkumulátorgyártás magasan automatizált, ott vélhetően kevés új munkahely jöhet létre.

Tegnap este Musk nem árulta el, hogy mikor kezdődhet az üzem építése, és hogy pontosan mikor kezdődhet el a gyártás a németországi Gigafactory-ban, idén júliusban azonban arról beszélt, hogy az építésnek a következő 12-18 hónapban már teljes gőzzel kell haladnia, és az üzemnek 2021-ben meg kell kezdenie a gyártást. A Tesla a karrieroldalán már alkalmazottakat keres a német üzemébe, igaz, a hirdetésben gyártási helyszín még nincsen megadva. Egyébként nem csak üzem épülne Németországban, de a gyár mellett egy dizájn- és fejlesztési központot is létrehoznának.

Musk azt tervezi, hogy világszerte 10-12 olyan üzemet építenek fel, amelyhez a példakép az első ilyen üzem, a Gigafactory 1. Miután a Tesla bejelentette, hogy Európában építene üzemet, több ország és régió is bejelentkezett lehetséges gyártási helyszínként, többek között Franciaország, Hollandia is versenyzett Németország mellett, és Németországon belül is több tartomány volt versenyben, például Bajorország, Baden-Württemberg, Észak-Rajna-Vesztfália is szerette volna magához csábítani a Gigafactory-t.

Magyarország is harcolt a Tesla európai üzeméért, Szijjártó Péter korábban arról beszélt, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a Tesla Motorst Magyarországra csábítsa annak érdekében, hogy ne torpanjon meg a hazai járműipar növekedése.

Címlapkép: Smith Collection/Gado/Getty Images