A nap végére húzták vissza a magyar tőzsdét

A szerdai piaczárás után tette közzé legfrissebb számait a Rába, a piaci környezet bizonytalanságáról ír a menedzsment a cég harmadik negyedéves beszámolójában, és ez a bizonytalanság már látszik is a Rába számain: a negyedévben nagyjából stagnált a bevétel, de a gépgyártó már üzemi eredmény szinten is veszteséges lett, az adózott eredmény sor pedig már 429 millió forint veszteséget mutat, ennél nagyobb veszteségre utoljára 5 éve volt példa. A Rába 2,7 százalékos mínuszban is járt ma délelőtt, majd a társaság részvényei a korábbi esés nagy részét ledolgozták, a Rába 0,9 százalékkal került ma lejjebb.