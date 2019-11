Felújítják az Allee bevásárlóközpontot

Ma tette közzé az Allee tulajdonosa a bevásárlóközpont átfogó felújítási terveit. Összesen 5,5 milliárd forintot költenek az épületre, áll a vállalat közleményében.

Ma tette közzé a Multi Hungary, az Allee bevásárlóközpont tulajdonosa átfogó felújítási terveit. A Multi a 46 700 négyzetméteres bevásárlóközpont korszerűsítésével és felújításával még kedvezőbb bérlői összetételt teremt, és szebbé teszi a belső és külső kialakítást, valamint bővíti szolgáltatásai körét. A kivitelezés 2020 második negyedévében kezdődik és várhatóan még 2020-ban megvalósul a munkálatok jelentős része.

A nyilvános területekre különböző design elemek kerülnek, a projekt kulcseleme az ételudvar felújítása, de érkeznek magas minőségű ülőhelyek és kiegészítő szolgáltatások is. A tervek szerint a komplexum külső megjelenését is modernizálják, a projekt során kávézóknak, éttermeknek, teraszoknak és pavilonoknak is helyet alakítanak ki. A közösségi erőforrásként szolgáló játszótér szintén megújul.

Az Allee Bevásárlóközpont több mind 140 üzletnek, köztük egy 13 termes multiplex mozinak, és számos étteremnek, irodáknak, és egy fitneszteremnek, valamit a parkolóban 1200 autónak biztosít helyet. A multifunkcionális komplexum évente több mint 18 millió látogatót vonz.

A Multi 2018 januárjában, egy nemzetközi pályázat elnyerése után vette át az Allee vagyon- és ingatlankezelését. A Multi Corporation vezető páneurópai szolgáltató integrált platform kereskedelmi ingatlaneszközök számára, jelenleg körülbelül 110 kereskedelmi egységet menedzsel Európában és Törökországban. A szolgáltatások teljes spektrumát nyújtja, ideértve a vagyonkezelést, bevásárlóközpont-üzemeltetést, átalakítást és felújítást, bérbeadást és a jogi tanácsadást. A Multi 14 országban, Hollandiában, Belgiumban, Németországban, Magyarországon, Írországban, Olaszországban, Lettországban, Lengyelországban, Portugáliában, Szlovákiában, Spanyolországban, Ukrajnában, az Egyesült Királyságban és Törökországban van aktívan jelen.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images