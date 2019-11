Töretlen a növekedés a Masterplastnál

Kedvező iparági környezetben tevékenykedhetett a Masterplast a harmadik negyedévben. Az építőipar még mindig jól teljesít, bár a cég legnagyobb súlyú piacán, Magyarországon mérsékeltebb volt a növekedés. A cégcsoport kétszámjegyű növekedést könyvelt el mind a bevétel, mind az EBITDA szintjén az egy évvel korábbi szinthez képest, az adózott eredmény pedig 80 százalékkal ugrott meg a pénzügyi eredmény soron elért nyereségnek köszönhetően. Az első kilenc hónapot követően már túllépte az éves eredménycélját a vállalat és az év hátralévő részére is magas árbevétellel és erős gyártási kibocsátással számol a társaság.

A bevételek

Kedvező iparági környezetben működhetett a Masterplast a harmadik negyedévben, kissé visszafogott, de jellemzően pozitív tendenciák látszódtak mind az új lakások piacán, mind a felújítási piacon – áll a vállalat gyorsjelentésében. A csoportszintű árbevétel 31,4 millió euró lett a július-szeptemberi negyedévben, ami 11 százalékos növekedés az egy évvel korábbi szinthez képest.

A Masterplast legnagyobb súlyú piaca Magyarország, ami a cégcsoport bevételeinek közel 40 százalékát adja. A magyar piacon erős negyedévet zárt a cég, folytatódott a dinamikus növekedés, 32 százalékkal ért el magasabb bevételt itthon, mint az előző év azonos negyedévében. Az építőipar még mindig jól teljesít, de már mérsékeltebb a növekedés, a munkaerőhiány nagyban rányomja bélyegét az egész iparágra, az új lakás építések pedig csökkennek. A kilátások továbbra is pozitívak, bár az év végével lezáruló áfakedvezmény visszavonása hatással van az új beruházások indítására, de a nyáron induló kibővített CSOK sok lehetőséget hozhat a felújítási piacon.

Ami a többi régiót illeti, Magyarországon kívül még Romániában tudott kétszámjegyű bevételnövekedést felmutatni a Masterplast, ahol az állami támogatásoknak volt köszönhető az építőipar javulása. A kormány növelte a tervezett beruházások számát, elindultak az épületszigetelési projektek, ami már a negyedév elejétől kezdve hatással volt a cégre.

Ukrajnában, Észak-Macedóniában, illetve az export piacokon tudott még növekedni a bevétel a harmadik negyedévben év/év alapon, Szerbiában, Szlovákiában, Horvátországban és Lengyelországban viszont visszaesést tapasztalt a Masterplast. Lengyelországban jelentősebb csökkenés volt, 22 százalékkal esett az országban a Masterplast bevétele az építőipar lassulása eredményeként. Az építőipari termelés a vártnál kisebb mértékben nőtt, míg az építési-szerelési munkák értéke csökkent, aminek hátterében a csökkenő EU-források állhattak. Növekvő bérek és növekvő építőanyag-árak, valamint munkaerőhiány jellemezte a piacot, az átadott és befejezett építési munkák értéke csökkenő tendenciát mutatott.

Az egyes termékszegmensek közül az ipari alkalmazások tudott nagyot növekedni, több mint a duplájára ugrott a bevétele az egy évvel korábbi szintről és 11 százalékos súlyt képviselt az összbevételben. Az üzletágon belül a csomagolóipari termékek forgalma kissé visszaesett, míg a nem stratégiai alapanyagkereskedelem jelentősen megnőtt tavalyhoz képest. A homlokzati hőszigetelő rendszerek bevétele szintén növekedni tudott, amit főként az üvegszövet és az EPS termékek húztak, utóbbi a T-Cell akvizíciónak volt köszönhető. A szárazépítészeti rendszerekből (ide tartoznak például a gipszkartonok) üzletágban szintén nőtt a bevétel. Az építőipari kiegészítő termékek forgalma viszont csökkent, miután a lengyel, a román és az ukrán piac kivételével minden országban csökkent a bevétele.

A költségek

A harmadik negyedévben kissé növekedtek a gyártási anyag költségek a Masterplastnál, a karbantartási költségek, az energiaköltségek, az üzemanyag költségek és a bérleti díjak szintén emelkedtek a bázisidőszakhoz viszonyítva. A béremeléseknek és a szerb üvegszövetháló gyár személyi bővülésének eredményeként a személyi jellegű ráfordítások 27 százalékkal ugrottak meg az egy évvel korábbi szinthez képest, a csoport dolgozói létszáma 1114 főre nőtt az egy évvel korábbi 923 főről. Az amortizáció a szerbiai és a káli gyártó beruházásokhoz kapcsolódóan nőtt a negyedévben.

Az eredmények

A bevételek 11 százalékos növekedése mellett EBITDA-szinten 21 százalékos, a működési eredmény tekintetében pedig 20 százalékos dinamikáról számolt be a Masterplast, ami azt jelenti, hogy a profitabilitás javult a cégnél az egy évvel ezelőtti szintről. Az EBITDA-szint 60, a működési eredményszint pedig 50 bázisponttal erősödött 2018 harmadik negyedévéhez képest, 8,4, illetve 6,5 százalékra javult.

A pénzügyi eredmény soron nyereségről számolt be a harmadik negyedévben a Masterplast, szemben a bázisidőszaki veszteséggel. Ez annak köszönhető, hogy a lezárt időszakban a forint gyengült az euróhoz képest, az ukrán hrivnya pedig erősödött az amerikai dollárhoz képest.

A pénzügyi eredmény soron bekövetkezett javulásnak köszönhetően megugrott a vállalat adózott eredménye, meghaladta a 2 millió eurót, ami 80 százalékkal magasabb az egy évvel ezelőttinél. Az egy részvényre jutó eredmény 9 centről 15 centre emelkedett.

A kilátásokról

Ami a jövőt illeti, a Masterplast pozitív építőipari környezettel számol az utolsó negyedévre is, ami jó alapot nyújthat a növekedésre az év hátralévő részében is. Az év hátralévő időszakában a megkezdett projektek befejezése miatt a csoport további dinamikus növekedésre számít főleg a homlokzati hőszigetelő és szárazépítészeti rendszerek tekintetében az előző év azonos időszakához képest, melyet az enyhe időjárás is támogathat. A tovább bővülő saját gyártású polisztirol és üvegszövet termékek, valamint a gipszkarton profil stabil hátteret biztosítanak a növekedéshez a régiós leányvállalatoknál és export piacokon egyaránt – áll a negyedéves gyorsjelentésben.

Az idei év várhatóan erős befejezése mellett a 2020-21-es időszakra is optimistán tekintünk. A számunkra meghatározó hazai piacon az újlakás építések lassuló aktivitását a felújítási piac élénkülése és a falusi CSOK hatása is kompenzálja. Az európai szintű piaci fejlődésünket a stabil kereslet mellett a termelésünk kapacitásának és hatékonyságának növekedése biztosítja. Hiszem, hogy a következő években mind az árbevétel, mind az eredményesség terén újabb és újabb csúcsokat fogunk elérni

- kommentálta a negyedéves eredményeket Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.

A vállalat részt vesz az MNB által meghirdettet növekedési kötvényprogramban, amelynek keretein belül 6 milliárd forintos kötvénykibocsátást tervez. Az MNB által elvárt hitelminősítést megkapta a cég és a közgyűlés is jóváhagyta a kötvénykibocsátást. Az összeg felhasználásával kapcsolatban Tibor Dávid, a Masterplast elnöke a Portfolio-nak korábban adott interjújában elmondta, hogy vizsgálni fogják a finanszírozás újra strukturálásának lehetőségét. Illetve a cél az, hogy mozgásteret teremtsen magának a cég az ezután következő beruházásokra.

