Ebben látják most a vezetők az informatika jövőjét

A vállalatok nagy része szigorú tervekkel rendelkezik a hibrid felhő (hybrid cloud) megoldások implementációját illetően vagy már most is hibrid felhőt használ – derül ki a Nutanix legfrissebb kutatásából. A hibrid felhőt tartják az IT-vezetők jelenleg a legbiztonságosabb és legrugalmasabb megoldásnak, két éven belül pedig gyakorlatilag nem lesz már olyan cég a világon, amely nem használna valamilyen formában felhőszolgáltatást - írja a tanulmány.

2650 IT-vezetőt kérdeztek meg 24 országban a kutatás elkészítéséhez, melyből kiderül, hogy

a válaszadók 85%-a a hibrid felhőmegoldásokban látja az informatika jövőjét és ezt tartja az „ideális” informatikai rendszernek, melynek a legfőbb oka a rugalmasság, hiszen például egyszeri, nagyösszegű tőkebefektetés helyett működési költségből is finanszírozni lehet,

az informatikai vezetők 73%-a dolgozik azon, hogy a nyilvános felhőből egyes szolgáltatásokat visszavigyenek egy privát felhőalapú megoldásba vagy hagyományos adattárolókba (de csak 22% mondta azt, hogy több mint ötféle szolgáltatást mozgatnak vissza),

60%-uk szerint a biztonság az egyik legfontosabb szempont, ha a felhővel kapcsolatos stratégiát építik,

a legbiztonságosabb IT-rendszernek a hibrid felhőt találják a vezetők: a válaszadók 28%-a van ezen a véleményen, míg a második legbiztonságosabb a belső, privát felhőrendszer (21%), majd a külső szolgáltató segítségével menedzselt privát felhő (14%) és csak 13% gondolja a legbiztonságosabbak a hagyományos adatközpontokat,

a válaszadók alig 23,5%-a nem használja a felhőt, 2 éven belül ez a szám viszont 3% alá csökken majd.

A hibrid felhő (hybrid cloud) rendszerek olyan informatikai megoldások, melyek egyszerre veszik igénybe a külső szolgáltatók által felkínált nyilvános megoldásokat (pl. AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) és fogyasztják szolgáltatásként az IT-t, valamint privát felhőrendszereket is használnak.Hibrid felhő megoldások egyébként Magyarországon is elérhetők már, erről a Portfolio Big Office Consumption Based IT szemináriumán is szó lesz.