Nem sok jót ígér 2020 az amerikai tőzsdéken

Nem túl optimista az amerikai részvénypiacok idén várható teljesítményére a Morgan Stanley, mérsékelt csökkenéssel zárhatja a 2020-as évet az S&P 500 index – áll a bank frissen kiadott 2020-a stratégiájában. A vállalati profitok elérhették a csúcsot, az értékeltségi szintek magasan vannak és nem valószínű, hogy a jegybankok egy újabb agresszív monetáris lazítást vinnének véghez.

Alulteljesítők lehetnek jövőre az amerikai részvények és kötvények, azzal együtt, hogy a dollár gyengül, az Egyesült Államokon kívüli növekedés pedig felpörög – vélik a Morgan Stanley elemzői. A legnagyobb potenciált azokban a piacokban van, ahol tisztán látszik, hogy lesz vállalati profitnövekedés (például Japán és a fejlődő piacok), vagy ahol a mérséklődő politikai kockázatoknak köszönhetően az árazási szintek ismét megemelkedhetnek, jellemzően Európában – olvasható a Morgan Stanley 2020-as stratégiájában.

A Morgan Stanley szerint az S&P 500 index mérsékelten csökkenhet a jövő év végére, a jelenlegi 3120 körüli szintről 3000 ponton fejezheti be a 2020-as évet. Az amerikai részvénypiac idén a legjobban teljesítők között volt, az európai indexek kissé lemaradva követték, köszönhetően a jegybankok laza monetáris politikájának.

Ez volt az, amivel nem számoltak a Morgan Stanley elemzői tavaly, amikor publikálták a 2019-es stratégiájukat, akkor semleges véleményt fogalmaztak meg a részvénypiacokra. Ez nem volt túl jó ötlet annak fényében, hogy eddig idén az MSCI AC World index 22 százalékot emelkedett.

Alulbecsültük a jegybankok agresszivitását és azt, hogy a fejlett és a fejlődő piacokon is olyan szintű inflációcsökkenés lesz, amit ezt lehetővé teszi. És alábecsültük azt is, hogy az árazási szintek emelkedni fognak, hogy a befektetők hajlandóak lesznek magasabb értékeltséget fizetni még akkor is, amikor a globális vállalati profitnövekedés negatívba fordult. De nem hisszük, hogy a jegybankok még egyszer elsütnék ugyanazt a trükköt – írják a Morgan Stanley elemzői.

Ami az amerikai tőzsdéket illeti, a jövő évet illetően a nagy kockázat, hogy a vállalati profitok elérhették a csúcsot, a relatív értékeltség még mindig magas és az amerikai választásokhoz közeledve a politikai kockázatok is erősödnek. Ahogy az Egyesült Államokban egy lassulás jön, a feszített eszközárazási szintek csökkenhetnek, további nyomás alá helyezve a dollárt – véli a Morgan Stanley elemzője. Az év második felében vehet ismét lendületet a dollár a főbb devizákkal szemben, az elnökválasztás közeledésével. Az olyan menekülőtermékek, mint a jen, vagy a svájci frank szintén jól teljesíthetnek.

Ami a kötvénypiacokat illeti, a Morgan Stanley semleges véleménnyel van az amerikai és a japán államkötvényekkel kapcsolatban, alulsúlyozásra javasolja viszont a német és a brit államkötvényeket. A vállalati kötvények közül az amerikai piac továbbra is alulteljesítő lehet a világ többi részével szemben.

A Morgan Stanley főbb jóslatai 2020-ra:

Az alapszcenárió, hogy az S&P 500 index 3000 ponton fejezheti be az évet

A japán Topix index a jelenlegi, 1700 pont körüli értékről 1860 pontra emelkedhet

Az MSCI Emerging Market index a jelenlegi 1050 pontról 1150 pontra emelkedhet

A devizapiacokon longolásra javasolja az eurót, a brit fontot, az indiai rúpiát és az új-zélandi dollárt

A brent 60 dollárra csökkenhet a jelenlegi 63 dollárról

Az arany átlagára 1511 dollár lehet jövőre.

(Bloomberg)

Címlapkép: Shutterstock