Új megoldás segíti a motorosokat: a veszélyhelyzetekről is figyelmeztet

Sok motoros a műszerfalhoz rögzíti okostelefonját, hogy használni tudja a navigációs szolgáltatásokat. Azonban eközben számos problémával is szembe kell nézniük: kedvezőtlen fényviszonyok esetén nehezen lehet elolvasni a képernyőt, gyakran kitakar egyes kijelzőket, általában nem vízálló – és ha az út során kilazul, akkor búcsút is mondhatnak neki.

A 2019-es milánói EICMA kiállításon a Continental egy olyan kapcsolt szolgáltatási megoldást mutatott be, melynek segítségével a motorosok is használhatják az okostelefonokat, de úgy, hogy azokat nem kell kivenniük a zsebükből. Mindez úgy jöhet létre, hogy kapcsolat létesül a motokerékpár és a felhőjében tárolt szolgáltatások között. Az alkalmazás tulajdonképpen egy szolgáltatásként funkcionál, melynek tartalmát a vásárlóik igényeire lehet szabni. Az okostelefonok használata pedig azt jelenti, hogy a szolgáltatás későbbi frissítései, illetve új szolgáltatások telepítése is rendkívül egyszerűvé fog válni.

A gyakorlatban mindez úgy néz ki, hogy az igénybe vett szolgáltatások információi a vezetőfülke műszerfalán jelennek meg.

Az összekapcsolt szolgáltatások választéka egy új applikációban kapnak helyet, melynek magas fokú személyre szabhatósága maximális rugalmasságot ad a motorkerékpár-gyártóknak. A harmadik féltől származó szolgáltatások, mint például a kanyarról kanyarra való navigáció, vagy a zene lejátszó programok, közvetlenül az újonnan fejlesztett alkalmazásba integrálhatóak. Az új, motorkerékpárok számára létrehozott, gyorsan, valamint olcsón telepíthető konnektivitási koncepció megadja a gyártóvállalatoknak a lehetőséget arra, hogy egyszerű megoldások igénybe vételével vonzó szolgáltatásokkal lássák el motorkerékpárjaikat - derül ki a Continental közleményéből.

Az egyik ilyen lehet az a felhőszolgáltatás, amit a milánói kiállításon mutattak be, a prediktív eHorizon rendszer, amely időben figyelmezteti a motorost az úton várható potenciális veszélyhelyzetekről. A koncepciós tanulmány lehetővé teszi a motorosok számára, hogy jóval előrébb lássanak. Az útfelszín állapotának felmérése során időjárási adatok, valamint az út jellemzőivel és geometriájával kapcsolatos információk is felhasználásra kerülnek. Mindezt pedig az Útviszony Felismerő Rendszerből származó adatok egészítik ki.

A cikk megjelenését a Continental támogatta.