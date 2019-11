Óriási változásokra van szükség a munkahelyeken, a babzsák és a csocsóasztal már nem elég

A munka világa is digitalizálódik, ezért ma már az épített, fizikai környezet mellett egyre fontosabbak azok a digitális eszközök, amelyek képesek hatékonyabbá tenni a munkavégzést. Előadóink a Big Office Day konferenciánk elő szekciójába arra keresték a választ, melyek azok a tényezők, digitális megoldások, szoftverek, menedzsment eszközök, amelyekkel egyrészt a munkaerő hatékonysága növelhető, másrészt amellyel könnyebben lehet a jó munkaerőt a cégekhez vonzani.

A kibertámadások egyre gyakoribbak, a rendszerek, applikációk rendelkezésre állása egyre szigorúbb elvárás, miközben 22 ezer informatikus hiányzik a munkaerőpiacon. A Gloster managed service center szolgáltatása utóbbi problémát hivatott enyhíteni, a 20 fős mérnök csapat monitorozza és menedzseli a hálózatokat 0-24 órában – fejtette ki Kiss Tibor (Gloster) a szekció első előadásában.

Vadász Attila ( TcT)a hatékony munkavégzésről beszélt, mint elmondta, méréseik szerint a produktív munkaórák száma a 8 órás munkarendben 4,5 óra körül alakul, és az utóbbi években ez trendszerűen, folyamatosan csökkent, ezért nagyon fontos, hogy a munkavállalók hatékonyságát is mérjük, és a jó dolgozókat jutalmazzuk, a kevésbé jól teljesítőket pedig jobb teljesítményre ösztönözzük. A hatékony munkavégzés mérhető mégpedig azzal, hogy mennyi idő alatt, mennyi munkát és milyen minősében végez el a munkaerő, erre hozott létre egy mesterséges intelligenciával és adatrögzítéssel dolgozó rendszert a TcT. Tapasztalataik szerint Magyarországon erre különösen szükség van, ugyanis Vilnusban az egyik pertnerüknél méréseik szerint a munkaidő több mint 90 százalékát munkával töltötték a dolgozók, Magyarországon ez jellemzően inkább 70-80 százalék körül alakul.

Szentpétery Boglárka (Microsoft) a szekció panelbeszélgetésén kifejtette, ma már minimum elvárás az alkalmazottak részéről, hogy szép környezetben dolgozzanak, de az egyik legnagyobb tapsot az a bejelentés hozta a Microsoftnál, hogy ingyen jégkrémet is biztosítanak a dolgozóknak nyáron. Ezek az apróságok nagyon fontosak, de a megengedő, rugalmas munkavégzés, és ennek digitális támogatása a legfontosabb ma. A home office alkalmazása kulturális kérdés, a vezetők fejében ehhez nagy változásokra van szükség. A digitális átalakulás lehetetlen kulturális átalakulás nélkül: hiába áll rendelkezésre a technológia, ha nincs mellette az a menedzsment kultúra, ami az otthoni munkavégzést támogatja.

Bencze Róbert (PwC) moderátor a különböző juttatások munkaerőt vonzó erejére egy példát említett: az egyik nagy magyar pénzintézet egy komoly edzőtermet hozott létre a dolgozói számára, azonban amikor elkezdték felmérni ennek kihasználtságát, csalódottak voltak, mert ez közelítette a nullát. A PwC azonban azt is felmérte, hogy a juttatások mennyit érnek a dolgozóknak, és az eredmény szerint ennek az edzőteremnek a puszta megléte egy elképesztően pozitív értéket jelentett a dolgozóknak.

Kánai András jövőkutató szerint a Google forradalmi irodái okozták, hogy szüleink „büro”-jához képest ma már teljesen átalakultak az irodák. Az irodákba hozott szolgáltatásoknak és új feature-öknek volt egy fontos célja a munkaerő vonzása mellett is, hogy a dolgozók minél többet maradjanak a munkahelyen, így többet is fognak dolgozni. A szép színes falak és a nagy közösségi terek már a minimumot jelentik, a Vodafone-nál Magyarországon szerződésben rögzítik a heti két nap home office-t évek óta, de persze vannak, akik így is szeretnének az irodában dolgozni. Nagyon fontos, hogy a több éves tapasztalat alapján nem élnek vissza a home office lehetőségével a dolgozók.

Kiss Tibor (Gloster) szerint érződik a munkavállalók részéről, hogy mindenki szabadon szeretne dolgozni, de amikor új szoftveres megoldást vezetnek be számukra, akkor mindig nagy az ellenállás, hogy mi lehet ezzel a vállalat célja. Pedig a cégek a folyamatokat szeretnék segíteni, mérni, tmogatni a digitális eszközökkel. Feszítő körülmény a munkavégzésben az is, hogy mennyire jó az adott folyamatrendben dolgozni. Ha a dolgozók azt látják, hogy valami egy szoftveres folyamatban kényelmetlenül működik, de ez javításra kerül, akkor az nagyban növeli a munkavállalók elégedettségét. És ha már leginkább szoftverben dolgozunk, akkor csak egy lépés innen, hogy ezt mérni is tudjuk.