Van, ahol már ujjlenyomat-olvasót tesznek a bankkártyákba

Svájcban egy beépített ujjlenyomat-olvasóval rendelkező hitelkártya-típust vezetnek be.

A Cornèrcard svájci kártyás fizetési technológiákat fejlesztő cég a Gemaltóval és a Visával partnerségben hozott létre egy olyan hitelkártyát, amely egy beépített ujjlenyomat olvasóval is rendelkezik.

Az első fizetésnél a kártyához tartozó PIN-kódot is meg kell adni, ezután azonban már a fizetéseknél csak az ujjlenyomatolvasót használva is lehet érintéssel fizetni.

A megoldás a PSD2-es szigorúbb, úgynevezett erős ügyfélhitelesítés támogatása mellett adhat jobb fizetési élményt az ügyfeleknek, hiszen PIN-kód pötyögése helyett csak a sima érintéses fizetés élményét adja nagyobb összegű vásárlásnál is.

A mobilfizetési megoldások már évek óta ujjlenyomatos azonosítással is működnek itthon is, és ujjlenyomatos kártyákat is bevezettek már más piacokon, de egyelőre nem tarolták le a kártyapiacot ezek az újfajta megoldások. Korábban a hasonló megoldásokról itt írtunk: