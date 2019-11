Kevés drágább stadion van az új Puskás Arénánál

Az elmúlt években épült stadionok közül a Puskás Aréna az ötödik legdrágább az egy székre jutó költséget illetően – derül ki a KPMG kedden megjelent tanulmányából. A budapesti létesítménynél csak a londoni Tottenham-stadion és három orosz aréna épült drágábban a közelmúltban.

A 2019-ben átadott 62 ezer férőhelyes Tottenham-stadion 920 millió euróból készült el, ezzel az utóbbi évek legdrágább létesítménye, székenként 14 800 euróba került. Ugyanennyiből hozták ki a moszkvai VTB Arenát, mely 26 ezer férőhelyes és majdnem 600 millió euróba került. A KPMG elemzése azonban megemlíti, hogy az orosz stadionhoz egy 13 ezres fedett csarnok is tartozik. Mögöttük egy szentpétervári és egy másik moszkvai aréna került a harmadik és negyedik helyre.

Forrás: KPMG

Az ötödik pedig a két hete átadott budapesti Puskás Aréna, melynek 68 ezres kapacitása mellé 610 millió eurós költség párosult, vagyis

székenként 8970 euróba került az új nemzeti stadionunk.

A tízes listán még három orosz, egy francia és egy belarusz beruházás szerepel.

Azt persze a KPMG szakértői is kiemelik, hogy nehéz összehasonlítani az egyes stadionok költségét az eltérő műszaki tartalom miatt. A Tottenham-stadion például nem csak a legdrágább, de egyben a legmodernebb létesítmény is Európában, hiszen például bármikor elhúzható a borítás, ami alatt műfű van, így NFL-meccseket is rendeznek benne. Emellett erős kapcsolatot építettek ki a londoni tömegközlekedéshez, illetve a szigetország első készpénzmentes stadionja lett a tavasszal felavatott létesítmény.

A felmérésben a legolcsóbb stadionok listáját is közzétették, ebben két régiós aréna is szerepel. Az idén átadott új pozsonyi stadion 70 millió euróból épült meg, a 22 500 férőhely esetében ez 311 eurót átlagköltséget jelent, vagyis majdnem harmadába került, mint az új Puskás. Ennél is olcsóbb a bécsi Allianz Arena, nyugati szomszédunknál 53 millió euróból több mint 28 ezres stadiont adtak át 2016-ban. A legolcsóbb beruházások listáját egyébként a törökök uralják, a tízből hét beruházást náluk adtak át.

Forrás: KPMG

Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt