Ütik a hazai sztárrészvényeket

Az elmúlt napokban átlag feletti forgalommal emelkedett nagyot több hazai kispapír árfolyama, ma is ezekben van nagyobb mozgás, csak éppen lefelé.

Az elmúlt napokban a magyar tőzsde a kispapírok szárnyalásától volt hangos, gyakran hír nélkül emelkedett nagyot - sokszor napi limittel - kisebb kapitalizációjú vállalatok árfolyama. Az elmúlt napokban jött a kijózanodás/profitrealizálás, ami ma is folytatódik.

Nutex

Az egyik sztár a Nutex volt, néhány nap alatt több mint 70 százalékot emelkedett az árfolyam, a csúcs óta azonban több mint 35 százalékot zuhant a Nutex, csak ma 6 százalék körüli mínusz látszik.

A Nutexben az a sztori, hogy a vállalat november 15-én jelentette be, hogy idén december 6-án közgyűlést tart, ahol a vállalat szempontjából fontos kérdésekben döntenek a részvényesek. Többek között

a Nutex akvizíciós stratégiájáról,

a társaság részvénystruktúrájának egyszerűsítéséről,

az alaptőke felemeléséről,

saját részvény visszavásárlásról.

Ezek közül a jövőbeni akvizíciók és a tőkeemelés a legizgalmasabb pont, amely kapcsolódik is egymáshoz. A közgyűlési meghívóban az szerepel, hogy az igazgatóság azt javasolja, hogy akár vásárlással, akár a társaság alaptőkéjének zárt körben történő felemelése során a tőkeemelő(k) által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában a Nutex jelenlegi méretét akár jelentősen meghaladó értékű eszközök tulajdonjogát szerezze meg, melynek következtében a társaság akár teljesen új reálgazdasági tevékenységgel működne tovább. A tőkeemelés járhat azzal, hogy a tőkeemelő(k) a Nutexben jelentős, akár többségi részesedést is szerezhet(nek).

Idén december 5-ig a Nutex alaptőkéjét egy vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 30 milliárd forintra is felemelhetik. (ebben semmi garancia nincs, de arra nyilvánvalóan alkalmas, hogy megmozgassa a befektetők fantáziáját)

A Nutex egyébként egy „üres cég”, az idei első félévben az árbevétele 750 ezer forint volt, adózott eredménye pedig 4 millió forint veszteség.

NordTelekom

A NordTelekomban is volt egy nagy felhúzás, az árfolyam 4 nap alatt 47 százalékot emelkedett, a csúcs óta azonban 25 százalékkal került lejjebb az árfolyam, csak ma 4 százalékot esett a NordTelekom. Az árfolyam egyébként úgy emelkedett (és aztán úgy esett), hogy érdemi hír nem érkezett a vállalatról.

Est Media

Az Est Media árfolyama 3 nap alatt 34 százalékkal került feljebb, az elmúlt 4 napban azonban 18 százalékkal került lejjebb.

Hír is volt a vállalatnál, ugyanis a múlt héten bejelentették, hogy két ismert gazdasági szereplő, az OTP vezérigazgató-helyettese, Barna Zsolt és az elmúlt években több hazai nagyvállalat (Konzum, Opus Global, Status Capital, Mátra Energy, IKO) felsővezetésében fontos pozíciókat betöltő Antal Kadosa tulajdonrészt szerzett az Est Mediában. A közleményből az is kiderült, hogy Barna és Antal összehangoltan eljáró személyek, együttes tulajdonrészük 13 százalék.

Kulcs-Soft

Vannak olyan kispapírok is, amelyeknek az árfolyama továbbra is szárnyal, a Kulcs-Soft árfolyama például ma is 20 százalékot emelkedett, ezzel 4 nap alatt 95 százalékkal került feljebb az árfolyam. Hír csak ma érkezett a vállalattól, a társaság bejelentette, hogy a Kulcs-Soft BizXpert nevű online számlázó applikációja elérte a 180 000 regisztrációt.